Удары астероидов по Земле участились втрое за последние 300 миллионов лет

На протяжении последних сотен миллионов лет наша планета и ее спутник сталкивались с астероидами в разы чаще, чем за целый миллиард лет до того.

За время, с тех пор когда первые динозавры появились на Земле, количество астероидов, которые врезались в нашу планету, почти утроилось. К такому выводу пришли ученые, оценив «шрамы», которые космические тела оставили на ее поверхности.

Как пишет The Guardian, свои выводы они сделали на основе анализа кратеров на поверхности Земли и Луны с минимальным диаметром 10 километров. По мнению ученых, ситуация серьезно изменилась за последние 290 миллионов лет. Если раньше столкновение с астероидом происходило в среднем каждые три миллиона лет, то теперь это происходит каждый миллион.

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«Уровень кратерного покрытия изменился мгновенно», - сказал ученый из Университета Саутхемптона Томас Гернон, добавив, что количество столкновений возросло в 2-3 раза.

Таким образом, динозаврам не повезло появиться на Земле 240 миллионов лет назад, как раз тогда, когда риск быть уничтоженными ударом космического тела начал расти. Ранее ученые считали, что столкновения с астероидами были редкой, но постоянной угрозой в ранней истории Земли. Но последние выводы ставят под сомнение такое предположение. Вопросом остается и то, продолжает ли угроза удара астероида по Земле и сейчас расти.