Доступ к интернету впервые получили более половины жителей Земли - отчет

По данным Союза, за последние 13 лет доля жителей, имеющих доступ к Сети, больше всего выросла в странах Африки, где она увеличилась более чем в десять раз - с 2,1% в 2005 году до 24,4%.

Впервые в истории большинство жителей Земли получили доступ к интернету.

Об этом сообщает Международный союз электросвязи (ITU), пишет Страна.ua.

По подсчетам специализированного учреждения ООН в области информационно-коммуникационных технологий, к концу 2018 года различными онлайн-услугами будут пользоваться 3,9 миллиардов человек или 51,2% населения планеты.

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"Это важный шаг на пути к более широкому, глобальному информационному обществу. Однако слишком многие люди по всему миру все еще ждут возможности использовать преимущества цифровой экономики. Мы должны поощрять увеличение инвестиций со стороны государств и частного сектора, а также поддерживать развитие технологий и инноваций, чтобы цифровая революция никого не оставила оффлайн", - отметил генеральный секретарь ITU Хоулин Чжао.

По данным Союза, за последние 13 лет доля жителей, имеющих доступ к Сети, больше всего выросла в странах Африки, где она увеличилась более чем в десять раз - с 2,1% в 2005 году до 24,4%. Однако именно в Африке распространение интернета пока находится на самом низком уровне - даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его огромным населением доступ к интернету имеют уже 47% жителей.

В целом в развитых странах мира доля жителей, пользующихся интернетом, возросла до 80,9% (в 2005 году было 51,3%), в развивающихся странах - до 45,3% (было 7,7%). В странах СНГ средний уровень проникновения интернета достиг отметки 71,3%, в странах Европы - 79,6%.

Также в отчете ITU указывается, что 96% населения Земли сейчас живет в зоне действия мобильной сотовой связи, а число работающих сим-карт уже превысило численность населения планеты. В то же время число пользователей стационарных телефонов продолжает снижаться: в 2018 году, по прогнозу ITU, их станет меньше на 12,4% (останется всего 942 млн).