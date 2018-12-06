Микрокомпьютеры во всем и бессмертный человек: каким будет мир через 100 лет (видео)

По прогнозам футуролога Рэймонда Курцвейла кадры из фантастического кино могут станут реальностью.

Рэймонд Курцвейл - изобретатель, футуролог, писатель и технический директор Google в области машинного обучения и обработки естественного языка. Он известен научными технологическими прогнозами, часть из которых уже сбылась.

Уже в 2020 году микрокомпьютеры начнут встраивать в одежду, ювелирные изделия, мебель и даже в стены.

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Объективы фото и видеокамер могут уменьшиться до размера головки булавки.

В 2029 очки будут проецировать изображение прямо на сетчатку человека.

К 2030 году виртуальную реальность невозможно будет отличить от "реальной" жизни по ощущениям. А уже в 2031 году 3D-принтеры станут использоваться для печати человеческих органов.

В 2033 году большинство автомобилей станут самоуправляемыми.

К 2040-х лет искусственный интеллект превзойдет человеческий по большинству критериев. Нанотехнологии будут способны создавать еду и любые объекты физического мира почти "из воздуха".

К 2045 году запросы в поисковые системы можно будет передавать силой мысли.

Также в этот период может появиться первый бессмертный человек. Армия нанороботов сможет дополнять иммунную систему в уничтожении болезней.

С 2079 по 2099 год технический прогресс достигнет уровня, недоступного для понимания сегодня.

Такой прогноз американского футуролога Рэймонда Курцвейла.

В такие прогнозы порой трудно поверить. Однако, если принять во внимание огромные темпы развития общества, становится понятным, что в недалеком будущем и такое возможно. Пока нам остается только наблюдать.