NASA выбрало кратер для новой посадки марсохода

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) решило отправить новый ровер на Марс в 2020 году в кратер Езеро.

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NASA считает, что в скалах этого кратера, ширина которого достигает 50 км, могли сохраниться признаки древней жизни на красной планете, передает Би-би-си. Спутниковые изображения Езеро указывают на то, что там была дельта реки, которая впадала в большое озеро.

В такой среде 3,5-3,9 млрд лет назад могли появиться бактерии. В то время Марс был более теплым и влажным, чем сейчас.

По словам менеджера проектов NASA Кена Фарли, дельта реки отлично сохраняет биологические признаки - любые доказательства жизни, которая "могла существовать в воде озера, в подводном иле, а также организмов в верховье, которые уносило рекой, и они могли сохраниться в дельте", сказал он журналистам.

Многочисленные типы горной породы в Езеро, включая карбонаты и глину, также могли сохранить органические молекулы, которые бы стали признаком того, что некогда здесь существовала жизнь.

Глубина кратера - 500 м, он был выбран после четырех лет консультаций с исследователями Марса. Езеро стал фаворитом голосования на одной из последних конференций NASA.

Кратер находится к северу от экватора Марса. Его назвали в честь боснийского города; в некоторых славянских языках "езеро" значит "озеро".

Одна из других ключевых целей миссии 2020 года - выбрать и "упаковать" в небольшие канистры образцы породы, которые можно будет собрать и доставить на Землю для анализа в ходе будущих миссий.

NASA работает с Европейским космическим агентством над этой инициативой, но когда емкости с образцами смогут подобрать - пока неясно.

Проект еще на ранней стадии, сказал руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен: "В зависимости от того, как все сложится, это может быть начало 2030-х".

Миссия 2020 года снова будет использовать технологию Skycrane, чтобы спустить ровер на поверхность Марса

Проект марсохода 2020 года основан на роботе "Кьюриосити", который NASA посадили в кратер Гэйл в 2012 году. "Кьюриосити" стал огромным успехом, и агентство хочет его повторить. Использование того же "шаблона" позволяет сэкономить деньги на запчастях.

Вместе с тем, с точки зрения инструментария новый аппарат немного отличается. Да, у него снова будут камеры, автоматическая рука, бур и лазер. Но на новую модель также установили сенсоры и приборы для анализа. Ровер сможет даже провести эксперимент: проверить, как будущие астронавты смогут производить кислород на Марсе.

Новый робот будет использовать ту же технологию Skycrane, которая осуществила точную посадку "Кьюриосити" шесть лет назад, но с небольшим дополнением. Инженеры разработали новую навигационную систему Terrain-Relative, которая должна обеспечить еще более высокую точность приземления.

Миссии на Марс могут запускаться только в коротком временном окне из-за особенностей расположения планет.

Миссия 2020 года будет запущена в июле-августе, а достигнет красной планеты к 18 февраля 2021 года.

"У NASA долгая история успеха исследований Марса. С тех пор, как Маринер-4 отправился на Марс в 1965 году, мы посылали аппараты на орбиту, приземлялись и ездили по поверхности красной планеты", - сказал Лори Глазе, исполняющий обязанности директора подразделения NASA по планетарным исследованиям.

"И у нас будет возможность продолжить эту историю успеха через неделю, когда мы посадим на поверхность "Инсайт". Мы ждем этого с нетерпением", - добавил Глазе.

В отличие от ровера 2020 года и "Кьюриосити", "Инсайт" - статичный модуль. Его первая миссия - "заглянуть внутрь" планеты. Он будет использовать сейсмометры для изучения "марсотрясений", чтобы проанализировать внутреннюю структуру планеты.

Европейское космическое агентство также посылает ровер к Марсу в 2020 году. Европейские ученые выбрали пунктом назначения равнину Оксиа Планум. Спутниковые снимки показывают, что как в случае с Езеро и Гэйл, в этой местности также есть следы того, что раньше там была вода.