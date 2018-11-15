Люди до сих пор эволюционируют и даже быстрее, чем раньше
Способность современной медицины поддерживать жизнь людей на планете заставляет думать, что эволюция остановилась. Ведь качественное здравоохранение становится помехой для ключевой эволюционной силы, поддерживая жизнедеятельность людей дольше и повышая их шансы передать свой генетический код следующим поколениям.
Но если посмотреть на уровень эволюции нашего ДНК, то можно увидеть, что развитие человеческого вида совсем не остановилось, а даже ускорилось. Об этом на страницах Newsweek пишет профессор эволюционной генетики Лоренс Харст.
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Эволюция – это постепенное изменение в ДНК видов через смену многих поколений. Она может происходить через естественный отбор, когда определенные черты, созданные мутациями, помогают организму выжить и размножиться. Такие мутации чаще всего передаются следующему поколению и впоследствии становятся более распространенными среди населения. И так постепенно черты, вызванные ими, становятся неотъемлемой частью всей группы. Если взглянуть на глобальные исследования ДНК, мы увидим доказательства, что естественный отбор в последнее время вносил изменения и продолжает это делать. Хоть современная медицина освобождает человечество от многих причин смерти, даже в странах с развитой системой здравохраниения население продолжает эволюционировать.
Те, кто пережил эпидемии инфекционных болезней, двигают естественный отбор, передавая генетическую устойчивость своему потомству. Наше ДНК доказывает это, поскольку люди стали более устойчивыми к смертельным заболеваниям, таким как лихорадка Ласса и малярия. Естественный отбор в ответ на малярию до сих пор продолжается в регионах, где болезнь все еще распространена.
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Люди приспосабливаются к окружающей среде. Мутации позволили людям жить на возвышенностях. Они достаточно распространены среди населения Тибета, Эфиопии и Анд. Распространение генетических мутаций в Тибете, вероятно, было самым быстрым изменением в организме людей за последние три тысячи лет. Быстрое распространение генов с мутациями повысило содержание кислорода в крови тибетцев, позволив им выжить в высокогорных регионах и дать здоровое потомство.
Диета – еще один источник изменений и адаптации человеческого организма. ДНК эскимосов доказывает, что их народ смог выжить в арктических условиях благодаря тому, что их организм приспособился к богатой на животный жир диеты. Исследования также показали, что естественный отбор вызвал мутацию, которая позволяет взрослым людям вырабатывать лактозу – фермент, который расщепляет сахар в молоке. И именно поэтому некоторые группы людей сегодня способны его пить. Более 80% северо-западных европейцев могут пить молоко. Но в Восточной Азии, где его не так часто употребляют, непереносимость лактозы – это норма. Ученый допускает, что человечество может приспособиться и к употреблению продуктов, которые сегодня считаются вредными. Вместе с тем, несмотря на все эти изменения, естественный отбор сегодня влияет лишь на 8% человеческого генома.