Люди до сих пор эволюционируют и даже быстрее, чем раньше

Медицина не спасает наш вид от естественного отбора.

Способность современной медицины поддерживать жизнь людей на планете заставляет думать, что эволюция остановилась. Ведь качественное здравоохранение становится помехой для ключевой эволюционной силы, поддерживая жизнедеятельность людей дольше и повышая их шансы передать свой генетический код следующим поколениям.

Но если посмотреть на уровень эволюции нашего ДНК, то можно увидеть, что развитие человеческого вида совсем не остановилось, а даже ускорилось. Об этом на страницах Newsweek пишет профессор эволюционной генетики Лоренс Харст.

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Эволюция – это постепенное изменение в ДНК видов через смену многих поколений. Она может происходить через естественный отбор, когда определенные черты, созданные мутациями, помогают организму выжить и размножиться. Такие мутации чаще всего передаются следующему поколению и впоследствии становятся более распространенными среди населения. И так постепенно черты, вызванные ими, становятся неотъемлемой частью всей группы. Если взглянуть на глобальные исследования ДНК, мы увидим доказательства, что естественный отбор в последнее время вносил изменения и продолжает это делать. Хоть современная медицина освобождает человечество от многих причин смерти, даже в странах с развитой системой здравохраниения население продолжает эволюционировать.

Те, кто пережил эпидемии инфекционных болезней, двигают естественный отбор, передавая генетическую устойчивость своему потомству. Наше ДНК доказывает это, поскольку люди стали более устойчивыми к смертельным заболеваниям, таким как лихорадка Ласса и малярия. Естественный отбор в ответ на малярию до сих пор продолжается в регионах, где болезнь все еще распространена.

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Люди приспосабливаются к окружающей среде. Мутации позволили людям жить на возвышенностях. Они достаточно распространены среди населения Тибета, Эфиопии и Анд. Распространение генетических мутаций в Тибете, вероятно, было самым быстрым изменением в организме людей за последние три тысячи лет. Быстрое распространение генов с мутациями повысило содержание кислорода в крови тибетцев, позволив им выжить в высокогорных регионах и дать здоровое потомство.

Диета – еще один источник изменений и адаптации человеческого организма. ДНК эскимосов доказывает, что их народ смог выжить в арктических условиях благодаря тому, что их организм приспособился к богатой на животный жир диеты. Исследования также показали, что естественный отбор вызвал мутацию, которая позволяет взрослым людям вырабатывать лактозу – фермент, который расщепляет сахар в молоке. И именно поэтому некоторые группы людей сегодня способны его пить. Более 80% северо-западных европейцев могут пить молоко. Но в Восточной Азии, где его не так часто употребляют, непереносимость лактозы – это норма. Ученый допускает, что человечество может приспособиться и к употреблению продуктов, которые сегодня считаются вредными. Вместе с тем, несмотря на все эти изменения, естественный отбор сегодня влияет лишь на 8% человеческого генома.