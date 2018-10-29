Ученые заподозрили, что кто-то блокирует внеземные радиосигналы на пути к Земле

Как оказалось, космических радиосигналов совсем нет в низкочастотном диапазоне.

Ученые, которые изучают радиосигналы из глубокого космоса, обнаружили нечто очень неожиданное. Они не обнаружили никаких радио-волн на низких частотах.

И это делает космологический феномен еще более странным, пишет Newsweek. Быстрые радио-вспышки (FRB) – это сигналы, которые поступают от неизвестного источника в глубоком космосе. Первые такие сигналы были обнаружены в 2007 году. С того времени еще несколько десятков подобных вспышек были задокументированы.

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Считается, что они исходят от событий, которые сопровождаются выбросом большого количества энергии. Поскольку сигналы длятся всего несколько миллисекунд, выявить точный источник их происхождения очень трудно.

Впрочем, ученые смогли отследить один FRB и обнаружить, что он поступает из карликовой галактики за три миллиарда световых лет от Земли. Это был не обычный сигнал, поскольку он повторялся. Это позволило ученым отследить его и попытаться определить его источник. Все другие FRB оказались одноразовыми событиями, что делает их исследование чрезвычайно трудным.

Команда ученых из австралийского Университета Картин во главе с Марцином Соколовским обнаружили, что FRB не наблюдаются на низких частотах.

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Исследователи направили на один и тот же участок неба два телескопа: MWA и CSIRO Australian SKA Pathfinder. Последний был использован для обнаружения десятков сигналов из глубокого космоса, о которых писали в журнале Nature. Но в то время, как ASKAP обнаруживал новые FRB, другой телескоп не замечал ничего.

«Когда ASPAP видит эти чрезвычайно яркие события, а MWA – нет, это говорит нам о том, что происходит нечто действительно неожиданное. Или быстрые радио-вспышки не транслируются на низких частотах, или эти сигналы блокируют на пути к Земле», - сказал Соколовский.