Microsoft заявила о готовности передать Пентагону любые свои технологии

Корпорация будет продавать американским военным любые технологии, в которых они нуждаются.

Корпорация Microsoft объявила о том, что не откажется от тендера, который был объявлен Министерством США 10 лет назад. Согласно ему, корпорация, несмотря на критику общественности, должна предоставлять все свои технологии для военных.

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Как сообщает The New York Times, руководитель компании Бред Смит заявил, что корпорация будет продавать американским военным любые технологии, в которых они нуждаются, передает kommersant. Он добавил, что это касается и искусственного интеллекта.

«Microsoft началась в США, имеет здесь свою штаб-квартиру и получала преимущества на протяжении долгого времени, благодаря тому, что развивалась в этой стране», - заявил Смит.

NYT отмечает, что Microsoft заявила о об этом спустя несколько месяцев после того, как интернет-гигант Google отказался от подобного сотрудничества с Пентагоном.