Инопланетяне могут быть похожими на расы пришельцев из Star Track

Если биология во вселенной универсальна, не исключено, что внеземные существа будут похожи на людей.

Общепринятой мудростью считается, что, конечно же, внеземная жизнь не будет похожа на пришельцев из фильма Star Track. Настоящие инопланетяне, где бы они не были и как бы не выглядели, вряд ли имеют массивные надбровные дуги или, скажем, странные наросты на теле.

Физик Энрико Ферми сформулировал парадокс, согласно которому внеземные расы могут быть настолько странными, что мы даже не распознаем в них разумную форму жизни. И именно поэтому человечеству до сих пор не удалось обнаружить другие цивилизации в космосе. И хотя чрезвычайно маловероятно, что первый контакт людей с пришельцами будет с кем-то похожим на наш вид, но с острыми ушами, астробиолог Чарльз Кокелл не советует списывать такой сценарий со счетов преждевременно.

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Как пишет Newsweek, в своей новой книге «Уравнение жизни: как физика формирует эволюции» он высказал мнение, что биология во вселенной может быть «универсальной».

«Моя точка зрения подкреплена простым предложением. Эволюция – это лишь огромная и увлекательная игра физических принципов, закодированных в генетическом материале. Количество этих принципов ограничено. Ограниченное количество принципов, выраженных в уравнениях, говорит, что конечный результат этих процессов тоже конкретный и универсальный», - объясняет Кокелл.

Он подчеркнул, что углерод и вода не просто так стали ключевыми элементами земной жизни. Это оптимальный материал и среда для возникновения органики. Поэтому никаких рас на основе кремния, как хорта в Star Track, не будет.

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Это строго сужает физические условия, при которых органические живые молекулы могут существовать. Исходя из этого, Кокелл допускает, что внеземные виды могут быть вполне похожими на те, которые живут на Земле.

«Жизнь на Земле может быть шаблоном для жизни во вселенной», - пояснил он.