Ученые получили потомство от однополых пар мышей

Китайские ученые решили выяснить, какие правила репродукции им нужно нарушить, чтобы получить потомство от однополой пары мышей.

У двух самок мышей без участия самца родились дети.

Об этом сообщили ученые китайской Академии наук, пишет BBC. Это стало возможным благодаря значительному прорыву в генной инженерии

Сейчас эти две самки грызунов с измененными генами чувствуют себя хорошо, говорят ученые. При этом такой же эксперимент с парой самцов не был успешным. Дети от пар с двумя отцами погибали вскоре после рождения.

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Млекопитающие, в том числе и люди, могут рожать детей только в результате полового акта самки и самца. Но остальной мир природы не играет по тем же правилам.

Если другие классы животных, в том числе рептилии, амфибии и рыбы, которые могут воспроизводить потомство, если они одного пола и даже если у них вообще нет партнера. Млекопитающие пока на такое не способны.

Китайские ученые решили выяснить, какие правила репродукции им нужно нарушить, чтобы получить потомство от однополой пары мышей. Это поможет понять, почему эти правила так важны.

Исследователи взяли яйцо от одной мыши и специальный тип клетки - гаплоидную эмбриональную стволовую клетку - от другой.

Просто собрать все это вместе было недостаточно. Чтобы сделать их совместимыми, исследователи должны были использовать технологию, которая называется редактирование генов.

Это сделали для того, чтобы во время развития плода и после рождения у него не начали развиваться генетические аномалии, несовместимые с жизнью.

Две мыши родили 29 живых мышат, которые были нормальными, дожили до взрослого возраста и даже имели потомство.

Эксперимент с двумя самцами был сложнее. Сначала ученые взяли сперму, мужскую гаплоидную эмбриональную стволовую клетку, яйцо без генетической информации, а затем удалили семь генов. Но все это не сработало.

Наш генетический код ведет себя по-разному, в зависимости от того, происходит он от матери или от отца, отметили в Cell Stem Cell. И без женской копии или мужской никто не родится, говорят ученые.

Как считает профессор Ли, это исследование показывает, что в будущем, возможно, однополые пары смогут иметь детей.

Однако многие исследователи сомневаются в этом методе и его применении к людям.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые напечатали на 3D-принтере яичники, пересадили их самкам мышей и позже смогли получить от них здоровое потомство. Из семи мышей, получивших имплантаты, трое успешно обзавелись потомством.