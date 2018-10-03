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В Стокгольме назовут имена нобелевских лауреатов в области химии (видео)

11:04, 03 октября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Накануне за прогресс в развитии лазерных технологий Нобелевская премия в области физики досталась сразу трем ученым – американцу Артуру Ашкину, французу Жерару Муру и канадке Донне Стрикленд.

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Стрикленд стала первой женщиной за 55 лет и третьим за всю более чем столетнюю историю награждения, которой удалось получить Нобеля по физике.

Лауреатов объявят после обеда. А вот за день станет известно, кто получит премию мира.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Нобелевскую премию по химии вручили разработчикам технологии замораживания молекул. Благодаря этой технологии ученые после мгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.

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Теги: #Нобелевская премия#химия