Япония запустила ракету к МКС для доставки на Землю результатов экспериментов (видео)

Ожидается, что «Конотори-7» доставит на МКС капсулу для того, чтобы доставить на Землю результаты экспериментов.

Япония произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик «Конотори-7», прямая трансляция запуска ракеты велась на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.

Запуск ракеты произошел в 21.52 после неоднократных переносов по техническим причинам. Аппарат был запущен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Ожидается, что «Конотори-7» доставит на МКС капсулу для того, чтобы доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились на борту станции.

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В ходе перелета планируется также проверить ее устойчивость к нагрузкам при прохождении в твердых слоях атмосферы, а также проверить возможность безопасной доставки на Землю груза из космоса.

Также на борту аппарата находится экспериментальный набор, состоящий из двух спутников STARS-Me, которые должны будут стать первым шагом к реализации проекта строительства космического лифта.