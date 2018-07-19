В янтаре нашли древнейшего детеныша змеи (фото)

Палеонтологи описали древнейших пресмыкающихся, обитавших в лесу еще 100 млн лет назад: янтарь сохранил новорожденную змею и кожу, сброшенную взрослой.

К палеонтологам попали еще два редчайших фрагмента древнего янтаря, в одном из которых сохранился фрагмент змеиной кожи, а в другом – останки только что вылупившейся змеи мелового периода.

О находках рассказывается в статье, опубликованной журналом Science Advances, передает Naked Science. Останки датированы возрастом 98,8 млн лет назад – серединой мелового периода.

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Крошечная змейка длиной всего 48 мм идентифицирована как представитель прежде неизвестного (и, разумеется, вымершего) вида Xiaophis myanmarensis. С учетом прекрасно сохранившегося скелета и даже – частично – мягких тканей, ученые считают, что она либо едва успела появиться на свет, либо так и погибла эмбрионом, еще не полностью развившись.

К сожалению, голова этой змеи не сохранилась, однако других частей достаточно, чтобы различить особенности онтогенеза – индивидуального развития, – характерные и для современных змей.

По словам ученых, они прошли почти в неизменном виде с мелового периода до наших дней. Авторы проводят параллель между X. myanmarensis и современными красными цилиндрическими змеями, которые достигают длины 70-80 см.

Определить видовую принадлежность второго образца из-за недостаточной сохранности не удалось. Зато пигментный рисунок на коже (как и многие детали анатомии змейки X. myanmarensis) указывает на то, что обитали они, видимо, в подстилке густого леса, богатой растениями и насекомыми.

Ранее ученые сообщали, что первые змеи появились на суше 128 миллионов лет назад.