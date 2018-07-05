Российский поисковик выдал доступ к частным файлам сервиса Google Docs

Документы Google Docs, попадающиеся в выдаче "Яндекса", не были защищены настройками приватности.

В поисковой выдаче заблокированного в Украине "Яндекса" оказались документы пользователей сервиса Google Docs, содержащие приватную информацию.

На примеры документов, которые находятся по запросу "пароли", вечером 4 июля обратили внимание российские интернет-пользователи, пишет Медуза.

Документы, попадающиеся в выдаче "Яндекса", не были защищены настройками приватности - это означает, что их создатель разрешил просмотр (или даже редактирование) всем, у кого есть нужная ссылка.

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Google и сам индексирует доступные всем документы из Google Docs. Однако в поиске Google отсутствует по крайней мере часть текстовых файлов и таблиц с приватной информацией, которые есть в выдаче "Яндекса".

Позже стало известно, что примерно в час ночи поиск по Google Docs в "Яндексе" перестал выдавать какие-либо результаты.

Чтобы убедиться, что документ в Google Docs не могут просматривать посторонние, нужно открыть файл, нажать Файл - Совместный доступ и убедиться, что доступ имеют только определенные пользователи.

Напомним, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, сервисам Яндекса и Mail.Ru, телеканалам РБК, «Звезда» и других. Также провайдеры должны были заблокировать доступ к сайтам антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb, сервисам 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряду других российских IT-компаний. Ограничения были введены на 3 ближайшие года.