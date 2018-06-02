Первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy со спутником может пройти в конце года

Однако точная дата пока не определена.

Первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником для телекоммуникационной компании Arabsat 6A планируется осуществить в период с декабря нынешнего по январь следующего года.

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Точная дата пока не установлена. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на представителя оператора спутника.

Как сообщал УНИАН, в феврале с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида был произведен тестовый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Целью запуска была доставка на гелиоцентрическую орбиту в направлении Марса автомобиля Tesla Roadster Илона Маска, а также книги писателя-фантаста Айзека Азимова и списка имен сотрудников SpaceX.