"Король математиков": кого Google отметил сегодня Дудлом

Карл Гаусс считается одним из величайших математиков всех времён, «королём математиков».

Сегодня исполняется 241 год со дня рождения Иоганна Карла Фридриха Гаусса - немецкого математика, механика, физика, астронома и геодезиста.

Google выпустил Doodle в честь великого математика.

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Гаусс считается одним из величайших математиков всех времён, «королём математиков».

Ученый участвовал в создании первого в Германии электромагнитного телеграфа, пишет vikent.ru. До самой старости он привык большую часть вычислений производить в уме… По семейной легенде он уже в 3 года умел читать, писать и даже исправлял счётные ошибки отца в платёжной ведомости для рабочих (отец работал то на стройке, то садовником…). «В восемнадцать лет он сделал удивительное открытие, касающееся свойств семнадцатиугольника; такого в математике не случалось уже 2000 лет со времён древних греков

Труды Карла Гаусса "Арифметические исследования" и "Теория движения небесных тел" считаются шедеврами.

Интересно, что математик также знал русских язык.