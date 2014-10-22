Apple получила патент на технологии для "умных" автомобилей

Apple подала заявку на патент в июне 2012 года, сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg. Запатентованные компанией технологии могут сочетать управление системами автомобиля с установкой геозон (определенные области на карте – ред).

Читайте такжеApple представила iPad Air 2, iPad Mini 3 и новый iMac (цифры и характеристики)

Так, находящейся на улице пользователь смартфона при помощи сигнала сможет найти свою машину, а также при необходимости, включить зажигание, открыть или закрыть окна, двери, крышку капота или багажник.

Как сообщал УНИАН, на днях Apple запустила в США собственную платежную систему Apple Pay. Воспользоваться услугой можно в более чем в 220 тыс. магазинов и различных сетях, включая рестораны быстрого питания McDonald's.