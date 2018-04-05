Курильщики выбирают менее полезную пищу, чем некурящие - ученые

По словам авторов исследования, полученные данные могут помочь бросить курить тем, кто опасается набрать вес после отказа от вредной привычки.

Ученые из США проанализировали данные об образе жизни 5293 взрослых американцев и обнаружили, что курильщики и некурящие склонны по-разному подходить к выбору пищи.

Исследование опубликовано в журнале BMC Public Health, передает Naked Science.

Потребители табака чаще предпочитали еду с более высокой энергетической плотностью: по объему они съедали меньше, но калорийность их рациона оказывалась выше, чем у некурящих. Также курящие реже ели свежие фрукты и овощи. Эти особенности диеты могут повысить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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В работе использовали данные опроса National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) за 2013 и 2014 годы. Анкета включала вопросы о заболеваниях, питании, физической активности и вредных привычках. Затем участники опроса проходили медицинское обследование.

Среднюю энергетическую плотность (dietary energy density) рациона участника вычисляли с учетом его роста и веса, физической активности, пола и возраста.

Людей поделили на три группы: курильщиков, некурящих и тех, кто отказался от табака, но в прошлом долгое время употреблял его. Средняя энергетическая плотность рациона некурящих составляла 1,79 ккал/г, а тех, кто курил каждый день, - 2,02 ккал/г. У отказавшихся от сигарет она равнялась 1,84 ккал/г.

Выяснилось, что некурящие обычно предпочитают более разнообразную пищу: в их рационе больше овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием пищевых волокон - круп и орехов. Более ранние работы показывают, что курильщики в среднем склонны потреблять больше жиров.

По словам авторов работы, эти сведения могут помочь бросить курить тем, кто опасается набрать вес после отказа от вредной привычки. Чтобы снизить риск появления лишнего веса, бывшим курильщикам рекомендуют добавить в свой рацион менее "плотные" и сытные, но более полезные продукты - в том числе крупы и овощи. Исследователи подчеркивают, что планирование диеты должно стать важной частью стандартных программ отказа от курения.