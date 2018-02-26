В течение ближайших 20 лет: астронавт рассказал, когда люди достигнут Марса

По прогнозам правительственных организаций типа Национального аэрокосмического агентства США, люди достигнут Красной планеты в конце 30-х годов нынешнего столетия. Британский астронавт Тим Пик считает, что процесс может ускориться благодаря усилиям частных компаний.

Благодаря усилиям частных предпринимателей вроде американского бизнесмена Илона Маска человек ступит на поверхность Марса в течение ближайших 20 лет.

Об этом в интервью The Independent рассказал британский астронавт Тим Пик, как пишет издание "Гордон".

Пик предположил, что уже в 2022 году начнут строить международную лунную орбитальную станцию. По его мнению, это откроет путь построению транспортной системы для полетов на Марс.

По прогнозам правительственных организаций типа Национального аэрокосмического агентства США, люди достигнут Красной планеты в конце 30-х годов нынешнего столетия. Астронавт считает, что процесс может ускориться благодаря усилиям "частников". Он уверен, что частные и правительственные компании будут сотрудничать в вопросе освоения Марса.

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Тем не менее сам Пик также считает наиболее реалистичным сроком конец 2030-х годов.

Британец Пик принимал участие в двух экспедициях на Международную космическую станцию и провел там 186 суток.

6 февраля 2018 года с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракета вышла на гелиоцентрическую орбиту. 7 февраля основатель SpaceX и Tesla Маск сообщил, что машина, которую выпустили с борта Falcon Heavy, превысила орбиту Марса и движется к поясу астероидов.

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Falcon Heavy способна нести до 63,8 тонны грузов и была разработана для лунной и марсианской миссий.