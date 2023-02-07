Мягкие вафли без вафельницы - рецепты / фото ua.depositphotos.com

Хрустящие вафли смело можно назвать одним из самых вкусных завтраков. Их можно украсить шоколадом, орехами и изюмом - всем, чего пожелает душа. Но что можно использовать вместо вафельницы, чтобы приготовить любимое лакомство? 

Ранее мы писали, как приготовить быстрый пирог, который покорит гостей. 

Пышные вафли на сковороде - что понадобится

  • яйца - 3 штуки;
  • молоко - 100 грамм;
  • мука - 200 грамм;
  • сливочное масло - 100 грамм;
  • сахар - 150 грамм;
  • ваниль.

Разбиваем сырые яйца в глубокую емкость, добавляем сахар и хорошо взбиваем. Должна получиться пенка. Затем вливаем молоко комнатной температуры и добавляем ваниль и соль по вкусу. Перемешиваем. Теперь выливаем в емкость растопленное сливочное масло. Важно немного его остудить перед этим. Высыпаем муку и взбиваем полученное тесто.

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Выливаем в сухую сковороду немного теста и распределяем его ровно по дну. Обжариваем вафли с двух сторон.

Вафли можно подавать в таком виде или завернуть в трубочки, пока они не успели затвердеть. С помощью кондитерского шприца или рукава наполняем их сгущенным молоком или кремом.

 Как сделать вафли без вафельницы - пошаговый рецепт / фото ua.depositphotos.com

Вафли без вафельницы в духовке - простой способ

  • мука - 250 грамм;
  • яйца - 3 штуки;
  • сливочное масло - 100 грамм;
  • молоко - 400 миллилитров;
  • быстродействующие дрожжи - 2 чайные ложки;
  • сахар - 50 грамм;
  • ванилин.

Выливаем в емкость для готовки теплое растопленное масло, добавляем яйца и молоко комнатной температуры, затем перемешиваем. 

Муку смешиваем с сахаром и дрожжами, добавляем соль и ванилин и перемешиваем. Потом смешиваем все ингредиенты и оставляем на время. Разогреваем духовку до 210°C.

Берем силиконовую форму для вафель и выливаем тесто в нее, учитывая, что оно должно взойти. Ставим в духовку на 10-15 минут. Затем достаем вафли из формы и даем "подрумяниться" в духовке еще на 5 минут.

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