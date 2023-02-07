Хрустящие вафли смело можно назвать одним из самых вкусных завтраков. Их можно украсить шоколадом, орехами и изюмом - всем, чего пожелает душа. Но что можно использовать вместо вафельницы, чтобы приготовить любимое лакомство?
Ранее мы писали, как приготовить быстрый пирог, который покорит гостей.
Пышные вафли на сковороде - что понадобится
- яйца - 3 штуки;
- молоко - 100 грамм;
- мука - 200 грамм;
- сливочное масло - 100 грамм;
- сахар - 150 грамм;
- ваниль.
Разбиваем сырые яйца в глубокую емкость, добавляем сахар и хорошо взбиваем. Должна получиться пенка. Затем вливаем молоко комнатной температуры и добавляем ваниль и соль по вкусу. Перемешиваем. Теперь выливаем в емкость растопленное сливочное масло. Важно немного его остудить перед этим. Высыпаем муку и взбиваем полученное тесто.
Выливаем в сухую сковороду немного теста и распределяем его ровно по дну. Обжариваем вафли с двух сторон.
Вафли можно подавать в таком виде или завернуть в трубочки, пока они не успели затвердеть. С помощью кондитерского шприца или рукава наполняем их сгущенным молоком или кремом.
Вафли без вафельницы в духовке - простой способ
- мука - 250 грамм;
- яйца - 3 штуки;
- сливочное масло - 100 грамм;
- молоко - 400 миллилитров;
- быстродействующие дрожжи - 2 чайные ложки;
- сахар - 50 грамм;
- ванилин.
Выливаем в емкость для готовки теплое растопленное масло, добавляем яйца и молоко комнатной температуры, затем перемешиваем.
Муку смешиваем с сахаром и дрожжами, добавляем соль и ванилин и перемешиваем. Потом смешиваем все ингредиенты и оставляем на время. Разогреваем духовку до 210°C.
Берем силиконовую форму для вафель и выливаем тесто в нее, учитывая, что оно должно взойти. Ставим в духовку на 10-15 минут. Затем достаем вафли из формы и даем "подрумяниться" в духовке еще на 5 минут.