Как сделать бельгийские вафли на сковороде не хуже, чем в ресторане - читайте в статье УНИАН.

Хрустящие вафли смело можно назвать одним из самых вкусных завтраков. Их можно украсить шоколадом, орехами и изюмом - всем, чего пожелает душа. Но что можно использовать вместо вафельницы, чтобы приготовить любимое лакомство?

Ранее мы писали, как приготовить быстрый пирог, который покорит гостей.

Пышные вафли на сковороде - что понадобится

яйца - 3 штуки;

молоко - 100 грамм;

мука - 200 грамм;

сливочное масло - 100 грамм;

сахар - 150 грамм;

ваниль.

Разбиваем сырые яйца в глубокую емкость, добавляем сахар и хорошо взбиваем. Должна получиться пенка. Затем вливаем молоко комнатной температуры и добавляем ваниль и соль по вкусу. Перемешиваем. Теперь выливаем в емкость растопленное сливочное масло. Важно немного его остудить перед этим. Высыпаем муку и взбиваем полученное тесто.

Видео дня

Выливаем в сухую сковороду немного теста и распределяем его ровно по дну. Обжариваем вафли с двух сторон.

Вафли можно подавать в таком виде или завернуть в трубочки, пока они не успели затвердеть. С помощью кондитерского шприца или рукава наполняем их сгущенным молоком или кремом.

Вафли без вафельницы в духовке - простой способ

мука - 250 грамм;

яйца - 3 штуки;

сливочное масло - 100 грамм;

молоко - 400 миллилитров;

быстродействующие дрожжи - 2 чайные ложки;

сахар - 50 грамм;

ванилин.

Выливаем в емкость для готовки теплое растопленное масло, добавляем яйца и молоко комнатной температуры, затем перемешиваем.

Муку смешиваем с сахаром и дрожжами, добавляем соль и ванилин и перемешиваем. Потом смешиваем все ингредиенты и оставляем на время. Разогреваем духовку до 210°C.

Берем силиконовую форму для вафель и выливаем тесто в нее, учитывая, что оно должно взойти. Ставим в духовку на 10-15 минут. Затем достаем вафли из формы и даем "подрумяниться" в духовке еще на 5 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: