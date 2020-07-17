Пьяная вишня": классический рецепт любимого торта

Пьяная вишня – красивый торт с приятным шоколадно-вишневым вкусом и легким ароматом алкоголя.

Кому не нравятся вкусные десерты? А с приходом лета у хозяек и хозяев появляется больше времени для дома и особенно кухни. Торт Пьяная вишня станет для начинающих настоящим испытанием, однако результат вашей семье понравится, а вас поощрит экспериментировать с блюдами чаще.

Пьяная вишня: рецепт

Для классического рецепта торта Пьяная вишня вам понадобится 9 яиц, 180 г сахара, 130 г муки, 70 г какао-порошка, ½ чайных ложек разрыхлителя. Для начинки – 300 г сливочного масла, 350 г сгущенного молока, 2,5 стакана вишни без косточек и в собственном соку. Для помадки – 4 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки сливочного масла или маргарина, 2 столовые ложки какао-порошка.

Пьяная вишня – красивый торт с приятным шоколадно-вишневым вкусом и легким ароматом алкоголя.

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Приготовление торта "Пьяная вишня"

Дайте настояться сутки вишни в коньяке (к свежей вишне надо добавить 2 столовые ложки сахара).

Для бисквита перемешайте муку, какао и разрыхлитель и добавьте взбитые миксером желтки и отдельно белки. Готовое тесто нужно вылить в форму, разровнять и поместить в уже разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 45 минут.

Приготовленный корж оставьте на 4-5 часов под полотенцем. После этого следует срезать верхнюю часть бисквита толщиной 1,-1,5 см, а из нижней части выщипать мякиш, оставив «хвосты» по 1-1,5 см. Пропитайте весь корж соком из-под настоянной вишни.

Для начинки тщательно взбивайте миксером сливочное масло и сгущенное молоко, измельчите мякоть бисквита и добавьте ко всей массе вместе с вишнями. Начинку выложите в корж и разровняйте, потом все поставьте в холодильник.

Для помадки масло, воду, сахар и какао-порошок варить на малом огне. Помадку вылить на поверхность торта Пьяная вишня.

Бока торта рекомендуют присыпать бисквитными крошками и поместить в холодильник минимум на 4 часа. Затем украсить торт взбитыми сливками и подавать к столу.

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