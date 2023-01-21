Салат с копченой курицей и грибами выручит вас, если нужно приготовить что-то быстро \ фото ua.depositphotos.com

Если ваши гости уже практически на пороге, а у вас нечем их накормить, салат с грибами и курицей придет вам на помощь - он готовится очень быстро.

Ранее УНИАН писал, как приготовить салат с ананасами, а сегодня поделится рецептом и пошаговым приготовлением быстрого салата с копченой курицей.

Салат с курицей и грибами - пошаговый рецепт

Как готовить салат с копченой курицей и грибами поделилась фудблогер Ирина Димитрова. Она раскрыла пошаговый рецепт приготовления и отметила, что варить для него ничего не нужно.

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Для этого салата нам понадобятся:

  • копченое куриное филе - 250 г; 
  • маринованные шампиньоны - одна небольшая банка; 
  • консервированная красная фасоль - одна банка; 
  • красная луковица - половина; 
  • соль - 1 ч.л; 
  • сахар - 2 ч.л;
  • уксус - 2 ст.л; 
  • горячая вода -120 мл; 
  • майонез/сметана;
  • горчица для заправки.

Технология приготовления следующая:

  • промыть фасоль;
  • копченое филе курицы и грибы нарезать соломкой;
  • красный лук порезать четвертькольцами и замариновать. Залить горячей водой, добавить соль, сахар, уксус, перемешать и дать постоять 15 минут;
  • смешать все ингредиенты и добавить соль и черный перец;
  • заправить майонезом или миксом сметаны с горчицей.

Преимущество этого салата в том, что его можно подавать сразу на стол гостям, не ожидая, пока он пропитается.

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