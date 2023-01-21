Быстрое и легкое в приготовлении блюдо - это мечта любой хозяйки. Как приготовить вкусный салат за 10 минут - в материале УНИАН.

Если ваши гости уже практически на пороге, а у вас нечем их накормить, салат с грибами и курицей придет вам на помощь - он готовится очень быстро.

Ранее УНИАН писал, как приготовить салат с ананасами, а сегодня поделится рецептом и пошаговым приготовлением быстрого салата с копченой курицей.

Салат с курицей и грибами - пошаговый рецепт

Как готовить салат с копченой курицей и грибами поделилась фудблогер Ирина Димитрова. Она раскрыла пошаговый рецепт приготовления и отметила, что варить для него ничего не нужно.

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Для этого салата нам понадобятся:

копченое куриное филе - 250 г;

маринованные шампиньоны - одна небольшая банка;

консервированная красная фасоль - одна банка;

красная луковица - половина;

соль - 1 ч.л;

сахар - 2 ч.л;

уксус - 2 ст.л;

горячая вода -120 мл;

майонез/сметана;

горчица для заправки.

Технология приготовления следующая:

промыть фасоль;

копченое филе курицы и грибы нарезать соломкой;

красный лук порезать четвертькольцами и замариновать. Залить горячей водой, добавить соль, сахар, уксус, перемешать и дать постоять 15 минут;

смешать все ингредиенты и добавить соль и черный перец;

заправить майонезом или миксом сметаны с горчицей.

Преимущество этого салата в том, что его можно подавать сразу на стол гостям, не ожидая, пока он пропитается.

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