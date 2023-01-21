Если ваши гости уже практически на пороге, а у вас нечем их накормить, салат с грибами и курицей придет вам на помощь - он готовится очень быстро.
Ранее УНИАН писал, как приготовить салат с ананасами, а сегодня поделится рецептом и пошаговым приготовлением быстрого салата с копченой курицей.
Салат с курицей и грибами - пошаговый рецепт
Как готовить салат с копченой курицей и грибами поделилась фудблогер Ирина Димитрова. Она раскрыла пошаговый рецепт приготовления и отметила, что варить для него ничего не нужно.
Для этого салата нам понадобятся:
- копченое куриное филе - 250 г;
- маринованные шампиньоны - одна небольшая банка;
- консервированная красная фасоль - одна банка;
- красная луковица - половина;
- соль - 1 ч.л;
- сахар - 2 ч.л;
- уксус - 2 ст.л;
- горячая вода -120 мл;
- майонез/сметана;
- горчица для заправки.
Технология приготовления следующая:
- промыть фасоль;
- копченое филе курицы и грибы нарезать соломкой;
- красный лук порезать четвертькольцами и замариновать. Залить горячей водой, добавить соль, сахар, уксус, перемешать и дать постоять 15 минут;
- смешать все ингредиенты и добавить соль и черный перец;
- заправить майонезом или миксом сметаны с горчицей.
Преимущество этого салата в том, что его можно подавать сразу на стол гостям, не ожидая, пока он пропитается.