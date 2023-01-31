Гречка по-купечески - народное блюдо, которое никто не считает просто кашей с мясом. Учитывая цены на гречку, эти рецепты вполне можно назвать премиальными. Несмотря за призрачную дороговизну, данный вариант ужина вполне может стать и праздничным. Как именно его приготовить - читайте на УНИАН.
- Гречка по-купечески с курицей, грибами и сметаной
- Гречка по-купечески с говядиной или свининой
- Гречка по-купечески с фаршем - рецепт
Ранее мы говорили о том, как приготовить настоящий украинский бануш.
Гречка по-купечески с курицей, грибами и сметаной
Для приготовления понадобятся:
- Крупа гречневая - 200 г.
- Куриное филе - 500 г.
- Шампиньоны - 150 г.
- Лук репчатый - 100 г.
- Морковь - 100 г.
- Сметана жирностью 15 % - 60 г.
- Горчица (готовая приправа) - 50 г.
- Масло растительное - 30 мл.
- Паприка копченая - 1 ч. л.
- Укроп сушеный - 1 ч. л.
- Приправа для курицы - 1 ч. л.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Соль - 0,75 ч. л.
Куриное филе промыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать кусочками. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить курицу в течение 5-7 минут. Добавить копченую паприку, сушеный укроп и перец. Продолжать готовить в течение 1 минуты. Лук очистить, нарезать кубиками, добавить к мясу и готовить еще 3-4 минуты.
Шампиньоны вымыть, нарезать, обжаривать еще 3-4 минуты. Морковь почистить, натереть на терке, продолжать готовить еще 5 минут до мягкости. Добавить сметану, горчицу и приправу для курицы, перемешать. Гречку промыть под проточной водой, выложить к остальным ингредиентам. Влить 350-400 мл горячей воды, посолить, поперчить. Довести содержимое сковороды до кипения, накрыть крышкой, готовить на маленьком огне 30-40 минут до готовности.
Гречка по-купечески с говядиной или свининой
Для приготовления понадобятся:
- Гречневая крупа - 400 г.
- Свинина или говядина - 800 г.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Морковь (средняя) - 2 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Приправа для мяса - по вкусу.
- Смесь перцев - по вкусу.
- Соль - по вкусу.
- Вода - примерно 4 стакана (+1 стакан для мяса).
- Масло сливочное (по желанию) - 30 г.
Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать кубиком. Так же поступить с луком и морковью. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук с морковью. Туда же добавить мясо, перемешать. Всыпать чеснок, соль, перец, специи. Снова перемешать, обжарить мясо без крышки. Влить воду, тушить мясо до полуготовности.
Гречку промыть под проточной водой, добавить ее к мясу с овощами, перемешать. Залить кипятком так, чтобы вода покрывала продукты, тушить блюдо 30-40 минут под крышкой на маленьком огне. В конце перемешать, выключить огонь, добавить сливочное масло, накрыть крышкой блюдо и дать ему настояться.
Гречка по-купечески с фаршем - рецепт
Для приготовления понадобятся:
- Крупа гречневая - 250 г.
- Фарш мясной (свиной) - 500 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Томатная паста - 50 г.
- Чеснок - 1 крупный зубчик.
- Масло подсолнечное - 40 мл.
- Травы итальянские сушеные (смесь) - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу.
- Сахар - 1 щепотка.
- Перец черный молотый - по вкусу.
- Петрушка свежая - 10 г.
Морковь и лук очистить, нарезать соломкой и полукольцами. На сковороде, смазанной маслом, обжарить овощи в течение 3-4 минут. К луку и моркови выложить фарш, обжаривать на сильном огне 5 минут. Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, соль, перец, травы, сахар. Перемешать, уменьшить огонь, готовить еще 3-4 минуты. Промыть гречку, добавить ее к фаршу с овощами, обжаривать 3 минуты. Залить ингредиенты 500 мл кипятка, довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить 20-25 минут. В конце добавить к блюду измельченную петрушку и убрать с огня.