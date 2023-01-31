Простой и сытный вариант, который станет лучшим выбором для семейного ужина - в материале УНИАН.

Гречка по-купечески - народное блюдо, которое никто не считает просто кашей с мясом. Учитывая цены на гречку, эти рецепты вполне можно назвать премиальными. Несмотря за призрачную дороговизну, данный вариант ужина вполне может стать и праздничным. Как именно его приготовить - читайте на УНИАН.

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Гречка по-купечески с курицей, грибами и сметаной

Для приготовления понадобятся:

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Крупа гречневая - 200 г.

Куриное филе - 500 г.

Шампиньоны - 150 г.

Лук репчатый - 100 г.

Морковь - 100 г.

Сметана жирностью 15 % - 60 г.

Горчица (готовая приправа) - 50 г.

Масло растительное - 30 мл.

Паприка копченая - 1 ч. л.

Укроп сушеный - 1 ч. л.

Приправа для курицы - 1 ч. л.

Перец черный молотый - по вкусу.

Соль - 0,75 ч. л.

Куриное филе промыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать кусочками. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить курицу в течение 5-7 минут. Добавить копченую паприку, сушеный укроп и перец. Продолжать готовить в течение 1 минуты. Лук очистить, нарезать кубиками, добавить к мясу и готовить еще 3-4 минуты.

Шампиньоны вымыть, нарезать, обжаривать еще 3-4 минуты. Морковь почистить, натереть на терке, продолжать готовить еще 5 минут до мягкости. Добавить сметану, горчицу и приправу для курицы, перемешать. Гречку промыть под проточной водой, выложить к остальным ингредиентам. Влить 350-400 мл горячей воды, посолить, поперчить. Довести содержимое сковороды до кипения, накрыть крышкой, готовить на маленьком огне 30-40 минут до готовности.

Гречка по-купечески с говядиной или свининой

Для приготовления понадобятся:

Гречневая крупа - 400 г.

Свинина или говядина - 800 г.

Лук репчатый - 2 шт.

Морковь (средняя) - 2 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Масло растительное - 2 ст. л.

Приправа для мяса - по вкусу.

Смесь перцев - по вкусу.

Соль - по вкусу.

Вода - примерно 4 стакана (+1 стакан для мяса).

Масло сливочное (по желанию) - 30 г.

Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать кубиком. Так же поступить с луком и морковью. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук с морковью. Туда же добавить мясо, перемешать. Всыпать чеснок, соль, перец, специи. Снова перемешать, обжарить мясо без крышки. Влить воду, тушить мясо до полуготовности.

Гречку промыть под проточной водой, добавить ее к мясу с овощами, перемешать. Залить кипятком так, чтобы вода покрывала продукты, тушить блюдо 30-40 минут под крышкой на маленьком огне. В конце перемешать, выключить огонь, добавить сливочное масло, накрыть крышкой блюдо и дать ему настояться.

Гречка по-купечески с фаршем - рецепт

Для приготовления понадобятся:

Крупа гречневая - 250 г.

Фарш мясной (свиной) - 500 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Томатная паста - 50 г.

Чеснок - 1 крупный зубчик.

Масло подсолнечное - 40 мл.

Травы итальянские сушеные (смесь) - 1 ч. л.

Соль - по вкусу.

Сахар - 1 щепотка.

Перец черный молотый - по вкусу.

Петрушка свежая - 10 г.

Морковь и лук очистить, нарезать соломкой и полукольцами. На сковороде, смазанной маслом, обжарить овощи в течение 3-4 минут. К луку и моркови выложить фарш, обжаривать на сильном огне 5 минут. Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, соль, перец, травы, сахар. Перемешать, уменьшить огонь, готовить еще 3-4 минуты. Промыть гречку, добавить ее к фаршу с овощами, обжаривать 3 минуты. Залить ингредиенты 500 мл кипятка, довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить 20-25 минут. В конце добавить к блюду измельченную петрушку и убрать с огня.

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