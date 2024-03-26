Сытная и аппетитная мусака покорит каждого, кто её попробует.

Мусака - это запеканка с овощами и фаршем, распространенная в греческой, болгарской и румынской кухне. Из овощей в блюдо кладут баклажаны, картошку и помидоры, а фарш чаще всего берут из телятины или баранины. Мясо и овощи укладывают слоями и поливают соусом бешамель, а затем запекают. Вашим близким обязательно понравится сытная мусака - классический рецепт читайте ниже.

Мусака из баклажанов и картошки

Ингредиенты:

картошка - 3 шт.;

баклажаны - 2 шт. (700 г);

фарш - 700 г;

лук - 1 шт.;

помидоры - 2-3 шт.;

вино - 150 мл.;

подсолнечное масло для жарки;

соль, перец молотый, кориандр по вкусу.

Ингредиенты для заливки:

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масло сливочное - 40 г;

мука - 300 г;

молоко - 500 мл;

яйца - 2 шт.;

сыр твердый - 200 г;

соль по вкусу;

мускатный орех - щепотка.

Сначала сделайте соус бешамель. На среднем огне растопите в сковороде сливочное масло. Всыпьте муку и поджаривайте полминуты, постоянно помешивая. Затем небольшими порциями и при постоянном венчиком помешивании влейте на сковороду молоко. Доведите соус до кипения, добавьте соль, мускатный орех и натертый на сковороде сыр.

В отдельной миске взбейте яйца венчиком. Влейте горячий бешамель в яйца, постоянно помешивая венчиком. Готовую заливку оставьте, чтобы она остыла до комнатной температуры.

Лук мелко нарежьте, а помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу, нарежьте кубиком. Обжарьте лук до золотистого цвета. Затем выложите фарш, посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте около 5 минут. Влейте в сковороду вино и добавьте томаты. Поперчите и посолите мясо по вкусу, жарьте ещё 3 минуты и снимите с огня.

Баклажаны нарежьте тонкими полосками, посолите и оставьте на 15 минут, а затем промойте проточной водой - это уберет из них горечь. Обжаривайте на сковороде с маслом по 5 минут с каждой стороны.

Картошку нарежьте тонкими кружочками и выложите на дно формы для запекания. Затем выложите слой пластинок из баклажанов, а потом обжаренный фарш. Накройте блюдо остальными баклажанами и полейте яично-сырной заливкой.

Вместо свежих баклажанов в блюдо можно добавить консервированные баклажаны или баклажанную икру. Также вкусной получится мусака с кабачками.

Мусака греческая выпекается 40-50 минут при 180°.

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