Мусака - это запеканка с овощами и фаршем, распространенная в греческой, болгарской и румынской кухне. Из овощей в блюдо кладут баклажаны, картошку и помидоры, а фарш чаще всего берут из телятины или баранины. Мясо и овощи укладывают слоями и поливают соусом бешамель, а затем запекают. Вашим близким обязательно понравится сытная мусака - классический рецепт читайте ниже.
Мусака из баклажанов и картошки
Ингредиенты:
- картошка - 3 шт.;
- баклажаны - 2 шт. (700 г);
- фарш - 700 г;
- лук - 1 шт.;
- помидоры - 2-3 шт.;
- вино - 150 мл.;
- подсолнечное масло для жарки;
- соль, перец молотый, кориандр по вкусу.
Ингредиенты для заливки:
- масло сливочное - 40 г;
- мука - 300 г;
- молоко - 500 мл;
- яйца - 2 шт.;
- сыр твердый - 200 г;
- соль по вкусу;
- мускатный орех - щепотка.
Сначала сделайте соус бешамель. На среднем огне растопите в сковороде сливочное масло. Всыпьте муку и поджаривайте полминуты, постоянно помешивая. Затем небольшими порциями и при постоянном венчиком помешивании влейте на сковороду молоко. Доведите соус до кипения, добавьте соль, мускатный орех и натертый на сковороде сыр.
В отдельной миске взбейте яйца венчиком. Влейте горячий бешамель в яйца, постоянно помешивая венчиком. Готовую заливку оставьте, чтобы она остыла до комнатной температуры.
Лук мелко нарежьте, а помидоры ошпарьте кипятком и снимите кожицу, нарежьте кубиком. Обжарьте лук до золотистого цвета. Затем выложите фарш, посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте около 5 минут. Влейте в сковороду вино и добавьте томаты. Поперчите и посолите мясо по вкусу, жарьте ещё 3 минуты и снимите с огня.
Баклажаны нарежьте тонкими полосками, посолите и оставьте на 15 минут, а затем промойте проточной водой - это уберет из них горечь. Обжаривайте на сковороде с маслом по 5 минут с каждой стороны.
Картошку нарежьте тонкими кружочками и выложите на дно формы для запекания. Затем выложите слой пластинок из баклажанов, а потом обжаренный фарш. Накройте блюдо остальными баклажанами и полейте яично-сырной заливкой.
Вместо свежих баклажанов в блюдо можно добавить консервированные баклажаны или баклажанную икру. Также вкусной получится мусака с кабачками.
Мусака греческая выпекается 40-50 минут при 180°.