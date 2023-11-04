Как приготовить тыквенный суп - рецепты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Тыквенный суп - рецепт которого знают немногие хозяйки - очень легко готовить. Иногда это даже проще, чем просто сварить классический куриный бульон. УНИАН знает, как сделать идеальное первое блюдо из осеннего овоща - скорее записывайте технологию.

Тыквенный крем-суп - рецепт со сливками

Ингредиенты:

  • Тыква - 700 г
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Морковь - 1-2 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Сливки (жирностью 20%) - 70 мл
  • Масло оливковое - 3 ст. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Семечки тыквенные (для подачи) - по вкусу
  • Вода - 350 мл

Тыкву вымыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Так же поступить с луком и морковью, чеснок пропустить через пресс. Налить в сковороду оливковое масло, разогреть. Выложить овощи, тушить 10 минут. Картофель почистить, нарезать брусочками и выложить в кастрюлю. Добавить к нему остальные овощи со сковороды, залить водой. Варить до размягчения картофеля, затем перебить все содержимое кастрюли блендером. Влить сливки, перемешать, подавать тыквенный суп со сливками к столу, украсив порционно тыквенными семечками. 

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Крем-суп тыквенный с курицей

Ингредиенты:

  • Тыква (без кожуры) - 350 г
  • Филе куриное - 150 г
  • Картофель - 200 г
  • Морковь - 50 г
  • Лук репчатый - 100 г
  • Сыр сливочный - 50 г
  • Молоко - 100 г
  • Сливки 33% - 100 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Чеснок сухой - по вкусу
  • Орегано - по вкусу

Тыкву почистить, вымыть, нарезать брусочками. Выложить в кастрюлю, залить водой, варить 20 минут. Лук нарезать полукольцами, обжарить на сковороде, смазанной маслом, 2-3 минуты. К нему добавить картофель и морковь, нарезанные мелким кубиком. Снова обжарить 2-3 минуты, слить масло, покрыть овощи водой. Когда она выкипит, убрать сковороду с огня. Слить воду с тыквы, выложить к ней картофель, морковь и лук, перебить всё блендером. Добавить сливочный сыр, молоко и сливки, перемешать.

Куриное филе нарезать тонкими слайсами, выложить в суп. Поставить кастрюлю на огонь и варить до готовности филе. Всыпать соль, черный молотый перец, сухой чеснок и немного орегано, перемешать и подавать тыквенный суп с курицей к столу. 

Суп тыквенный "пюре" без сливок

Ингредиенты:

  • Тыква - 1 кг
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Бульон овощной или вода (кипяток) - примерно 1 л
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный свежемолотый - по вкусу
  • Масло оливковое - для жарки
  • Кунжут
  • Семена тыквенные
  • Зелень

Тыкву вымыть, почистить, нарезать кубиками, так же поступить с остальными овощами. Лук и чеснок обжарить в кастрюле, смазанной маслом, до прозрачности. Добавить морковь, продолжать обжаривать до полумягкости. Выложить тыкву, обжарить и тушить 5 минут. Залить овощи бульоном или кипятком так, чтобы он полностью их покрывал. Дождаться закипания, потом убавить огонь, накрыть крышкой и варить до размягчения тыквы.

После этого слить через сито бульон, овощи измельчить блендером. Постепенно вливать бульон в пюре, размешивая и добиваясь нужной консистенции. В конце тыквенный крем-суп без сливок нужно посолить, поперчить. Подавать его можно с кунжутом, семечками, сухариками или зеленью - на ваше усмотрение.

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