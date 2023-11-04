Рассказываем, как сделать тыквенный суп-пюре или крем-суп с тыквой.

Тыквенный суп - рецепт которого знают немногие хозяйки - очень легко готовить. Иногда это даже проще, чем просто сварить классический куриный бульон. УНИАН знает, как сделать идеальное первое блюдо из осеннего овоща - скорее записывайте технологию.

Тыквенный крем-суп - рецепт со сливками

Ингредиенты:

Тыква - 700 г

Картофель - 2-3 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Сливки (жирностью 20%) - 70 мл

Масло оливковое - 3 ст. ложки

Соль - по вкусу

Семечки тыквенные (для подачи) - по вкусу

Вода - 350 мл

Тыкву вымыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Так же поступить с луком и морковью, чеснок пропустить через пресс. Налить в сковороду оливковое масло, разогреть. Выложить овощи, тушить 10 минут. Картофель почистить, нарезать брусочками и выложить в кастрюлю. Добавить к нему остальные овощи со сковороды, залить водой. Варить до размягчения картофеля, затем перебить все содержимое кастрюли блендером. Влить сливки, перемешать, подавать тыквенный суп со сливками к столу, украсив порционно тыквенными семечками.

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Крем-суп тыквенный с курицей

Ингредиенты:

Тыква (без кожуры) - 350 г

Филе куриное - 150 г

Картофель - 200 г

Морковь - 50 г

Лук репчатый - 100 г

Сыр сливочный - 50 г

Молоко - 100 г

Сливки 33% - 100 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Чеснок сухой - по вкусу

Орегано - по вкусу

Тыкву почистить, вымыть, нарезать брусочками. Выложить в кастрюлю, залить водой, варить 20 минут. Лук нарезать полукольцами, обжарить на сковороде, смазанной маслом, 2-3 минуты. К нему добавить картофель и морковь, нарезанные мелким кубиком. Снова обжарить 2-3 минуты, слить масло, покрыть овощи водой. Когда она выкипит, убрать сковороду с огня. Слить воду с тыквы, выложить к ней картофель, морковь и лук, перебить всё блендером. Добавить сливочный сыр, молоко и сливки, перемешать.

Куриное филе нарезать тонкими слайсами, выложить в суп. Поставить кастрюлю на огонь и варить до готовности филе. Всыпать соль, черный молотый перец, сухой чеснок и немного орегано, перемешать и подавать тыквенный суп с курицей к столу.

Суп тыквенный "пюре" без сливок

Ингредиенты:

Тыква - 1 кг

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Бульон овощной или вода (кипяток) - примерно 1 л

Соль - по вкусу

Перец чёрный свежемолотый - по вкусу

Масло оливковое - для жарки

Кунжут

Семена тыквенные

Зелень

Тыкву вымыть, почистить, нарезать кубиками, так же поступить с остальными овощами. Лук и чеснок обжарить в кастрюле, смазанной маслом, до прозрачности. Добавить морковь, продолжать обжаривать до полумягкости. Выложить тыкву, обжарить и тушить 5 минут. Залить овощи бульоном или кипятком так, чтобы он полностью их покрывал. Дождаться закипания, потом убавить огонь, накрыть крышкой и варить до размягчения тыквы.

После этого слить через сито бульон, овощи измельчить блендером. Постепенно вливать бульон в пюре, размешивая и добиваясь нужной консистенции. В конце тыквенный крем-суп без сливок нужно посолить, поперчить. Подавать его можно с кунжутом, семечками, сухариками или зеленью - на ваше усмотрение.

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