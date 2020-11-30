Такой салат будет украшением не только повседневного, но и праздничного стола.

Салаты из подкопченного куриного мяса обладают насыщенным вкусом, аппетитно выглядят и вызывают желание как можно быстрее насладиться блюдом.

Такой салат может стать украшением не только повседневного, но и праздничного стола. Ведь копченая курица – ароматный, нежный продукт и сочный продукт. К тому же она прекрасно сочетается практически с любыми продуктами.

Теплый салат из копченой курицы с маринованными опятами

Грудка куриная (копченая) - 1 шт.

Опята (маринованные, с луком) - 200 г

Листья салата - 250 г

Помидор черри - 10 шт.

Уксус (вишневый) - 3 ст. л.

Оливковое масло - 1,5 ст. л.

Соль - по вкусу

Нарезать произвольно салат. Нарезать помидоры черри на половинки.

Читайте такжеРумяные творожные пончики: как приготовить аппетитное лакомствоКуриные грудки нарезать ломтиками, соединить с опятами и прогреть на сковороде или в микроволновой печи.

Из оливкового масла, вишневого уксуса и соли сделать заправку. Соединить и тщательно перемешать.

Заправить салатные листья. Соединить их с грибами и грудинкой, аккуратно перемешать и украсить половинками черри.

Салат с копченой курицей и черносливом

Копченая курица - 200 г

Твердый сыр - 80 г

Куриные яйца - 2 шт.

Грибы - 150 г

Картофель - 4 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Грецкие орехи - 40 г

Соль - по вкусу

Майонез - 80 г

Вареный картофель очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Выложить первым слоем в кольцо (если готовится порционная подача), или же на дно салатника.

Обжарить на сковороде с разогретым маслом мелко нарезанный лук и грибы. Выложить их вторым слоем.

Следующим слоем разместить нарезанную кубиком копченую курицу, сняв кожуру. Смазать слой майонезом.

Натереть на крупной терке яйцо и вареную морковь. Выложить слой моркови. Сделать сеточку из майонеза. Далее разместить натертое яйцо. Добавить порцию майонеза, чтобы он пропитался и еще остался сверху.

Мелко порезать замоченный заранее чернослив. Выложить его на поверхность салатной горки. Снова добавить майонез, присыпать поверхность салата тертым сыром.

Добавить мелко нарезанные грецкие орехи. Отправить салат в холодильник не менее чем на час. Перед подачей его можно украсить зеленью.

Салат с копченой курицей и фасолью

Курица копченая - 300 г

Фасоль консервированная - 350-400 г

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 4 зубчика

Сухарики - 50 г

Майонез -по вкусу

Морковь заранее отварите. Фасоль процедить от рассола. Выложить в салатник фасоль.

Филе копченой курицы нарезать небольшими кубиками. Также кубиками нарезать очищенную морковь, рубленый чеснок и сухарики. Измельчить чеснок.

Заправить салат майонезом и подавать к столу. Если салат будет подаваться не сразу, сухарики лучше добавить перед подачей, чтобы не размокли.

Салат с копченой курицей и ананасами

Копченая курица - 600 г

Салат - по вкусу

Морковка - 0,5 шт.

Красная капуста - по вкусу

Ананас (консервированный) - 200 г

Чеснок - 1 зубчик

Имбирь свежий - 1 ч. л.

Лук-шалот - 1 шт.

Мед - 1 ч. л.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Петрушка - 0,5 пучка

Помыть салат, красную капусту, морковь и петрушку. Порвать салат руками, капусту нарезать тонкими полосками. Морковь измельчить на крупной терке. Петрушку измельчить ножом. Ананас нарезать небольшими кусочками.

Читайте такжеИдеальный белый бисквит: как приготовить пышную выпечку

В миску выложить все измельченные овощи, салат и зелень. Курицу нарезать небольшими кусочками и отправить в салатницу. Добавьте миндаль и ананас.

Для заправки смешать ананасовый сок, соевый соус, измельченный зубчик чеснока, лук-шалот, имбирь, оливковое масло и мед. Залить приготовленной заправкой салат и перемешать. Настоять несколько минут, и можно подавать к столу.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН