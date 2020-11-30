Салаты из подкопченного куриного мяса обладают насыщенным вкусом, аппетитно выглядят и вызывают желание как можно быстрее насладиться блюдом.
Такой салат может стать украшением не только повседневного, но и праздничного стола. Ведь копченая курица – ароматный, нежный продукт и сочный продукт. К тому же она прекрасно сочетается практически с любыми продуктами.
Теплый салат из копченой курицы с маринованными опятами
- Грудка куриная (копченая) - 1 шт.
- Опята (маринованные, с луком) - 200 г
- Листья салата - 250 г
- Помидор черри - 10 шт.
- Уксус (вишневый) - 3 ст. л.
- Оливковое масло - 1,5 ст. л.
- Соль - по вкусу
Нарезать произвольно салат. Нарезать помидоры черри на половинки.
Читайте такжеРумяные творожные пончики: как приготовить аппетитное лакомствоКуриные грудки нарезать ломтиками, соединить с опятами и прогреть на сковороде или в микроволновой печи.
Из оливкового масла, вишневого уксуса и соли сделать заправку. Соединить и тщательно перемешать.
Заправить салатные листья. Соединить их с грибами и грудинкой, аккуратно перемешать и украсить половинками черри.
Салат с копченой курицей и черносливом
- Копченая курица - 200 г
- Твердый сыр - 80 г
- Куриные яйца - 2 шт.
- Грибы - 150 г
- Картофель - 4 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Грецкие орехи - 40 г
- Соль - по вкусу
- Майонез - 80 г
Вареный картофель очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Выложить первым слоем в кольцо (если готовится порционная подача), или же на дно салатника.
Обжарить на сковороде с разогретым маслом мелко нарезанный лук и грибы. Выложить их вторым слоем.
Следующим слоем разместить нарезанную кубиком копченую курицу, сняв кожуру. Смазать слой майонезом.
Натереть на крупной терке яйцо и вареную морковь. Выложить слой моркови. Сделать сеточку из майонеза. Далее разместить натертое яйцо. Добавить порцию майонеза, чтобы он пропитался и еще остался сверху.
Мелко порезать замоченный заранее чернослив. Выложить его на поверхность салатной горки. Снова добавить майонез, присыпать поверхность салата тертым сыром.
Добавить мелко нарезанные грецкие орехи. Отправить салат в холодильник не менее чем на час. Перед подачей его можно украсить зеленью.
Салат с копченой курицей и фасолью
- Курица копченая - 300 г
- Фасоль консервированная - 350-400 г
- Морковь - 2 шт.
- Чеснок - 4 зубчика
- Сухарики - 50 г
- Майонез -по вкусу
Морковь заранее отварите. Фасоль процедить от рассола. Выложить в салатник фасоль.
Филе копченой курицы нарезать небольшими кубиками. Также кубиками нарезать очищенную морковь, рубленый чеснок и сухарики. Измельчить чеснок.
Заправить салат майонезом и подавать к столу. Если салат будет подаваться не сразу, сухарики лучше добавить перед подачей, чтобы не размокли.
Салат с копченой курицей и ананасами
- Копченая курица - 600 г
- Салат - по вкусу
- Морковка - 0,5 шт.
- Красная капуста - по вкусу
- Ананас (консервированный) - 200 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Имбирь свежий - 1 ч. л.
- Лук-шалот - 1 шт.
- Мед - 1 ч. л.
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Петрушка - 0,5 пучка
Помыть салат, красную капусту, морковь и петрушку. Порвать салат руками, капусту нарезать тонкими полосками. Морковь измельчить на крупной терке. Петрушку измельчить ножом. Ананас нарезать небольшими кусочками.
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В миску выложить все измельченные овощи, салат и зелень. Курицу нарезать небольшими кусочками и отправить в салатницу. Добавьте миндаль и ананас.
Для заправки смешать ананасовый сок, соевый соус, измельченный зубчик чеснока, лук-шалот, имбирь, оливковое масло и мед. Залить приготовленной заправкой салат и перемешать. Настоять несколько минут, и можно подавать к столу.
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