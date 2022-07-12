Как приготовить баклажаны на зиму по-армянски или по другой, не менее вкусной рецептуре - узнайте в материале УНИАН.

Баклажаны входят в рейтинг самых популярных овощей для зимней консервации. Они универсальны и просты в приготовлении, а заготовить их на холодную пору сможет любая хозяйка. УНИАН расскажет, как сделать салат на зиму из баклажанов, сладких перцев и помидоров, и посоветует еще несколько разнообразных сочетаний.

Ранее мы говорили о том, как сделать маринованные кабачки на зиму.

Баклажаны на зиму "Огонек"

баклажаны - 1.5 кг;

болгарский перец - 350 гр;

помидоры - 350 гр;

перец чили - 2 шт;

чеснок - 7 зубчиков;

соль - 1 ч.л;

сахар - 2 ч.л;

уксус - 50 мл;

растительное масло.

Баклажаны вымыть, нарезать кружочками, толщиной в 1 см. Засыпать солью, залить холодной водой так, чтобы она покрывала овощи. Накрыть тарелкой и поставить какой-нибудь груз сверху. Через 10 минут на сковороде с маслом обжарить баклажаны до золотистого цвета.

Чеснок очистить, а перец чили промыть и удалить плодоножку. Помидоры и болгарский перец пропустить через мясорубку, чили и чеснок натереть на терке. Выложить все измельченные овощи в кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло. Перемешать, поставить на маленький огонь и варить 5-7 минут. Затем снять с плиты, баклажаны выложить в кастрюлю и перемешать. Переложить баклажаны вместе с соусом в стерилизованные банки и закатать крышками.

Баклажаны на зиму с чесноком

баклажаны - 5 кг;

соль - 200 гр;

вода - 5 л;

растительное масло - 500 мл;

уксус - 500 мл;

чеснок - 200 гр.

Баклажаны помыть, нарезать кружочками или кубиками. В кастрюлю налить воду, посолить, добавить уксус и выложить баклажаны. Варить на медленном огне 4-5 минут. Чеснок измельчить, слегка обжарить на растительном масле, а затем в отдельной емкости смешать с баклажанами. В конце разложить закуску по банкам и закатать.

Баклажаны на зиму с помидорами

баклажаны - 1 кг;

помидоры - 1.5 кг;

чеснок - 1 головка;

сахар - 3 ст.л;

растительное масло - 4 ст.л;

соль - 1 ст.л;

уксус - 1 ст.л.

Помидоры вымыть, очистить от кожицы и пропустить через мясорубку или блендер. Томатную массу выложить в сотейник и варить 10-15 минут после закипания. Затем добавить баклажаны, нарезанные кубиками, а также соль, сахар и масло. Снова проварить 30 минут, добавить уксус и измельченный чеснок. Довести до готовности в течение 5 минут и разложить по банкам.

Баклажаны по-корейски с морковью и луком

баклажаны - 4 кг;

морковь - 1 кг;

перец болгарский - 1 кг;

лук - 1 кг;

чеснок - 100 гр;

уксус - 2 ст.л;

специи.

Баклажаны вымыть, нарезать соломкой, посолить и оставить на час в миске, затем слегка обжарить на растительном масле. Морковь натереть на терке, лук нарезать полукольцами, перец - соломкой. Все овощи перемешать, добавить измельченный чеснок, уксус и специи, оставить на ночь. Утром снова перемешать закуску и разложить по банкам.

Баклажаны с орехами на зиму

баклажаны - 1 кг;

чеснок - 100 гр;

грецкие орехи - 1 стакан;

растительное масло - 0.5 стакана;

петрушка - 0.5 пучка;

уксус - 3 ст.л;

соль - 1.5 ч.л;

черный молотый перец - 1.5 ч.л

Баклажаны промыть, удалить плодоножку и нарезать овощ кружочками. Выложить на противень, смазать растительным маслом и выпекать в духовке 20-25 минут при 200°C. Орехи и зелень мелко нарезать ножом, чеснок пропустить через пресс. Добавить соль, перец, уксус и перемешать. Слоями выложить в стерилизованную банку соус и баклажаны, а затем закатать крышками.

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