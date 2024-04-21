Синнабон - это знаменитые американские булочки с корицей. Но их можно готовить не только в виде булочек, но и как маленькие пасочки. Такую паску-синнабон можно положить в пасхальную корзинку деткам, взять с собой в гости и поставить на праздничный стол.
Пасочки-синнабон - рецепт
Ингредиенты (на 6-8 шт.):
- дрожжи прессованные - 15 г (или 5 г сухих);
- сахар - 40 г (или 30 г сахара + 10 г ванильного сахара);
- молоко - 180 г;
- мука - 300-320 г;
- яйцо - 1 шт.;
- соль - щепотка.
Для начинки:
- сливочное масло - 60 г;
- сахар - 80 г;
- корица молотая - 10 г.
Глазурь:
- крем-сыр - 200 г;
- сгущенка - 100 (можно заменить 30 г сахарной пудры или по вкусу).
Рецепт синнабон в виде пасочек - приготовление
Готовим опару: растворяем в молоке дрожжи и сахар, добавляем 3 ст. л. муки из общего количества, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут - опара должна подойти.
Если опара подошла, значит, дрожжи "сработали" - продолжаем готовить.
Добавляем в опару яйцо, смешиваем оставшуюся муку с солью и также отправляем в опару. Замешиваем тесто.
Если тесто липнет к рукам, можно добавить немного муки.
Формируем из теста шар, перекладываем в чистую миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место примерно на 1,5 часа - тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
Смешиваем сахар и корицу для начинки.Обминаем тесто, которое "созрело", и раскатываем в прямоугольный пласт толщиной около 2 мм. Смазываем сливочным маслом, посыпаем сахаром с корицей и скатываем в плотный рулет по длинному краю. Нарезаем рулет на кусочки через каждые 5 см.
Рулет удобно нарезать с помощью нитки.
Помещаем сформированные булочки-синнабон в бумажные формы для пасочек (диаметр формы 7 см) и оставляем в теплом месте на 40-60 минут, чтобы они подошли - булочки должны "подрасти". Разогреваем духовку до 180С, выпекаем пасочки 20-25 минут до появления румяной корочки.
В оригинальном рецепте булочек используется поливка для синнабон из крем-сыра и сахарной пудры, но для пасочек можно приготовить крем для синнаббон. Для этого крем-сыр взбиваем со сгущенкой (или сахарной пудрой) и покрываем пасочки. Или же можно использовать привычную глазурь - ранее мы рассказывали, как готовится желатиновая глазурь, которая не липнет и не трескается.
Украшаем пасочки сверху на свой вкус - цукатами, орешками или посыпкой.