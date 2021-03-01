Лучшим подарком на 8 марта для вашей женщины будет ужин из изысканных блюд.

Приближается Международный женский день 8 марта - праздник, когда женщин радуют сюрпризами. Известный одесский ресторатор и владелец ресторанов "Тавернетта", "Дача", сети кафе "Компот" рассказал, какие простые и одновременно экзотичные блюда может приготовить каждый мужчина для своей женщины. Такие блюда порадуют вашу возлюбленную и помогут устроить романтичный вечер. Меню состоит из японского салата, традиционной одесской камбалы и известного итальянского десерта. Конечно, заказать столик в ресторане намного проще, но блюда собственного приготовления завоюют её сердце.

Японский салат от дочки Либкина из Токио

Авокадо - 150 г.

Фасоль эдамаме - 50 г.

Фасоль стручковая - 60 г.

Огурцы свежие - 100 г.

Цукини - 70 г.

Рукола - 50 г.

Мини-шпинат - 50 г.

Капуста белокочанная - 50 г.

Семена тыквы - 10 г.

Для заправки:

Мед - 30 г.

Соус соевый - 20 г.

Апельсиновый фреш - 40 г.

Масло оливковое - 30 г.

Сок юдзу - 30 г.

Нарезаем огурцы тоненькими ломтиками. Тонко шинкуем капусту. Тонкими кружочками режем цукини. Добавляем к смеси два вида фасоли, руколу и шпинат. Поверх ингредиентов укладываем половину авокадо, нарезав его ломтиками. Готовим заправку из смеси соевого соуса, апельсинового фреша, оливкового масла, сока юдзу и меда. Поливаем салат соусом, посыпаем крупно дробленными семенами тыквы.

Камбала в оливковом масле с томатами

Филе камбалы из спинки - 1 кг

Красные сладкие помидоры - 300 г.

Чеснок - 50 г.

Оливковое масло - 100 мл.

Сливочное масло - 80 г.

Рислинг (белое вино) - 70 мл.

Лимон - 1 шт.

Куриный бульон - 80 мл.

Петрушка - 50 г.

Соль и перец по вкусу.

Камбалу потрошим и разделываем, моем и снимаем с нее темную кожу. Белую кожу можно не снимать. Аккуратно срезаем филе с костей и нарезаем его на тонкие ломти шириной 5–7 см.

Тонкие ломтики чеснока прогреваем до прозрачности в оливковом масле. Затем кладем рыбу и прогреваем в сковороде в оливковом масле с двух сторон без поджаривания. Помидоры ошпариваем кипятком, очищаем и разрезаем на тоненькие дольки.

Добавляем к рыбе помидоры и, увеличив огонь, вливаем белое вино и быстро его выпариваем. Вливаем сок лимона и солим. Добавляем холодное сливочное масло, несколько ложек куриного бульона и часть мелко рубленой петрушки. Готовим на маленьком огне 7 минут при легком помешивании.

Камбалу кладем на блюдо рядом со свежеприготовленным картофельным пюре. Поливаем часть пюре полученным соусом и посыпаем рыбу нашинкованной петрушкой.

Тирамису

Яйца - 3 шт.

Желток - 1 шт.

Сахар - 100 г.

Маскарпоне - 500 г.

Готовое печенье савоярди - 300 г.

Эспрессо - 250 мл.

Вино Марсала - 50 мл, или коньяк 100 мл.

Горькое какао по вкусу

Приготовьте кофе. Когда все будет готово, добавьте ложку сахара и дайте ему остыть в небольшой миске. Влейте в кофе вино или коньяк. Отделите желтки и взбейте их с тремя столовыми ложками сахара. Используйте желтки и маскарпоне комнатной температуры. Добавьте маскарпоне во взбитые желтки с сахаром, перемешивая снизу вверх, чтобы смесь не осела.

Охладите белки. Добавьте в яичные белки щепотку соли. Взбейте яичные белки до плотной пены и добавьте их в крем из маскарпоне, осторожно перемешивая снизу вверх. Соберите тирамису в керамическом лотке или в бокале, чередуя слои крема с Савоярди, пропитанным кофе с коньяком. Накройте лоток листом пергамента и дайте ему постоять несколько часов в холодильнике перед подачей на стол. Перед подачей посыпать тирамису просеянным какао.

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Автор: Екатерина Пулатова