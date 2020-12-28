Вкусное новогоднее меню для встречи грядущего года Белого металлического Быка.

Вот уже и на пороге Новый 2021-й год. Вскоре самые близкие и родные люди соберутся за праздничным столом, чтобы весело встретить грядущий год.

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Обычно по этому случаю накрывается богатый стол, на котором центральное место занимает основное блюдо. Речь идет прежде всего об особо приготовленном мясе. Поскольку 2021-й год, по восточному гороскопу, будет годом Белого металлического Быка, то лучше отдать предпочтение блюдам из свинины, курицы, утки или баранины.

Конечно же, на столе должны быть закуски и праздничный десерт. Есть, в частности, много салатов, которые традиционно готовятся на Новый год, хотя можно разнообразить меню и какими-то новинками. А на десерт прекрасно подойдут лакомства с использованием фруктов и ягод.

Жареный цыпленок

Курица - 1 шт. (1,5-2 кг)

Лук репчатый (крупный) - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Чеснок - 5-6 зубчика

Розмарин сушеный - 0,5 ч. л.

Соль, перец душистый молотый - по вкусу

Грецкие орехи - по вкусу (для подачи)

Бульон - 0,5 ст.

Куриную тушку хорошенько промыть и высушить.

Подготовка маринада. Выжать сок лимона, добавить соль, перец, измельченный чеснок и розмарин. Все перемешать.

Лук порезать тонкими полукольцами и выложить в форму для запекания, застелив им все дно. Сверху положить курочку. Хорошенько вмассировать в нее подготовленный лимонный маринад. При необходимости еще немного посолить.

Накрыть форму фольгой и отправить разогретую до 180°С духовку на 1 час 15 минут. Затем фольгу снять, в форму влить бульон и вернуть в духовку еще на 20-30 минут, пока на поверхности курочки не появится красивая золотистая корочка. Можно включить гриль.

Аккуратно проколоть курочку ножом или шпажкой, если будет выделяться прозрачный сок – значит курочка готова. Для подачи украсить ее измельченными грецкими орехами.

Свинина по-французски

Свинина (вырезка) - 2 кусочка

Лук репчатый - 1 шт.

Соевый соус - 50 мл

Майонез - 30 мл

Сыр - 50 г

Черный молотый перец - по вкусу

Масло растительное

Свинину вымыть и нарезать кусочками толщиной примерно 1 сантиметр. Хорошо отбить каждый кусочек.

Выложить мясо в глубокую тарелку, поперчить, залить 50 мл соевого соуса и оставить на 30 минут. В течение этого времени 2-3 раза перевернуть кусочки мяса, чтобы они промариновались со всех сторон.

На сковороде разогреть масло. Обжарить мясо 4-5 минут на сильном огне сначала на одном боку до появления румяной корочки. Затем перевернуть и обжаривать свинину еще 4-5 минут.

Стейки выложить в форму для запекания и смазать майонезом.

Следующим слоем выложить лук нарезанный кольцами средней толщины. Присыпать мясо натертым сыром.

Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180-200°С. Подавать мясо лучше всего со спагетти и свежими овощами.

Цитрусовая курица на рисовой подушке

Голень куриная - 4 шт.

Апельсин - 1 шт.

Лук репчатый - 3 шт.

Тыква - 100 г

Рис - 250 г

Бульон или вода - 300 мл

Лимонный сок - 1 ч. л.

Соус Терияки - 2 ст. л.

Масло - 1 ст. л.

Приправа карри - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Курицу надо предварительно замариновать. Для этого из половины апельсина выжать сок, добавить лимонный сок, соус Терияки (или соевый соус) и приправу карри.

На курицу выложить нарезанный лук, вылить маринад. Перемешать и положить в холодильник хотя бы на пару часов.

Тем временем промыть рис. Нарезать лук и кубиками тыкву.

Припустить овощи на растительном масле. Добавить рис, перемешать, готовить несколько минут. Овощи с рисом выложить в смазанную форму. Залить бульоном (или водой).

Курицу выложить поверх риса. Немного смазать маслом. Рядом выложить кусочки апельсина.

Запекать курицу при температуре 180°С в течение 45-50 минут. Ориентироваться следует на свою духовку и по готовности риса.

Закуска "Шампиньоны в беконе"

Шампиньоны - 7 шт.

Бекон копченый - 7 шт.

Сыр "Радомер" - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 1 ст. л.

Зелень - по вкусу

Грибы вымыть, осторожно удалить ножки. Посолить, поперчить и полить маслом. Каждый грибочек (шляпку) завернуть в бекон.

Наполнить грибочки сыром. Выложить грибы на противень, застеленный пергаментом. Запекать при 200°С в течение 15-20 минут.

Для подачи на блюдо положить листики салата, затем грибочки, украсить зеленью и ягодами.

Рулетики из блинов с лососем

Для блинов

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - щепотка

Молоко - 200 мл

Мука - 150 г

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 1-2 ст. л.

Для начинки

Маринованный или малосольный лосось - 200-250 г

Плавленый сливочный сыр - 150 г

Свежий укроп - по желанию

Яйца взбить с солью и сахаром, добавить теплое молоко, всыпать постепенно муку с разрыхлителем, влить масло. Размешать все, чтобы не было комков.

Пожарить блины на хорошо разогретой сковороде. Остудить их. Смазать поверхность блинов сливочным сыром.

Маринованный лосось нарезать тонкими полосками, разложить поверх сыра. Можно добавить свежую зелень.

Свернуть блины, чтобы получились плотные рулеты, убрать в холодильник на 15-20 минут. Затем нарезать каждый блин на кусочки.

Салат "Зимняя сказка"

Яйцо куриное - 2 шт.

Сыр твердый - 100 г

Яблоко - 1-2 шт.

Орех грецкий (ядрышки) - 40 г

Сок лимона - 1 ч. л.

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

Зерна граната, зелень для украшения

Сыр натереть на средней терке, выложить его первым слоем, смазать майонезом.

Следующим слоем выложить предварительно очищенное от кожуры и семян натертое яблоко, сбрызнутое лимонным соком. Немного смазать яблоко майонезом.

Сваренные вкрутую яйца остудить, очистить и разделить на белки и желтки. Желтки натереть и выложить их на яблочный слой. Немного посолить и смазать майонезом.

Далее идет слой рубленых грецких орехов, затем – майонез.

Последним слоем выложить натертые на средней терке белки, немного их посолить (смазывать майонезом не нужно).

Украсить очень салат зернами граната и зеленью. Дать салату немного пропитаться и можно подавать к праздничному столу.

Рождественское полено с малиной и маскарпоне

Для шоколадного бисквита

Мука - 30 г

Кукурузный крахмал - 15 г

Какао - 15 г

Сахар - 100 г

Яйца крупные - 2 шт.

Желтки крупные - 3 шт.

Белки крупные - 2 шт.

Экстракт ванили - 1 ч. л.

Соль - 1/8 ч. л.

Для крема

Сливки жирностью 33% - 160 г

Сахар - 2-3 ст. л.

Маскарпоне - 160 г

Малина - 150 г

Соль - щепотка

Малиновый джем - 2 ст. л.

Для подачи

Взбитые сливки

Сахарная пудра

Малина

Для покрытия

Шоколад - 100 г

Жирные сливки - 90 мл

Разогреть духовку до 230°С. Застелить противень пергаментом, смазать его сливочным маслом и присыпать мукой.

Читайте такжеЗакуски на новогодний стол: варианты различных праздничных угощенийВ миску просеять муку с кукурузным крахмалом и какао, добавить соль. Положить в другую миску яйца, желтки и ванильный экстракт. Отложить 1 ст. л. сахара, остальной добавить в миску с яйцами.

Взбить яйца с сахаром миксером на высокой скорости в пышную светлую массу, в течение 5 минут. Добавить в эту массу половину мучной смеси и перемешать лопаткой. Добавить оставшуюся мучную смесь и снова быстро размешать.

Взбить белки на низкой скорости миксера до мягких пиков. Всыпать 1 ст. л. сахара и продолжать взбивать на высокой скорости до жестких пиков. Добавить немного взбитых белков в тесто и перемешать. Затем выложить все белки и смешать лопаткой методом складирования.

Вылить тесто на противень, разровнять. Выпекать 6-8 минут.

Достать бисквит из духовки и сразу же присыпать сахарной пудрой. Переложить на полотенце пудрой вниз и снять пергамент. Посыпать сахарной пудрой с другой стороны. Осторожно скатать лепешку в рулет и завернуть в полотенце. Остудить.

Половину малины измельчить блендером с джемом. Взбить сливки с сахаром и щепоткой соли до мягких пиков. Добавить маскарпоне и перемешать лопаткой. Продолжать взбивать миксером до однородности. Добавить малиновое пюре и ягоды малины, перемешать лопаткой.

Развернуть корж и помазать кремом, отложив 3 ст. л. Снова скатать в рулет и выложить его на доску, застеленную пергаментом, швом вниз. Отрезать небольшой кусок рулета под углом и приложить его к середине рулета, склеив кремом. Прикрыть пленкой и убрать в холодильник минимум на 1 час.

Подправить концы рулета, чтобы получились красивые срезы. Переложить рулет на блюдо.

Довести до кипения сливки и снять с огня. Мелко нарезать шоколад и смешать со сливками до полного растворения. Остудить.

Нанести тонкий слой шоколадной глазури на рулет с помощью шпателя или лопатки. Дать глазури слегка застыть, а затем вилкой сделать фактуру коры. Оставить до застывания, а затем украсить полено ягодами, взбитыми сливками и сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН