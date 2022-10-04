Многие начинающие хозяйки сталкиваются с тем, что их борщ далек от идеала. Есть несколько простых правил, которые помогут вам приготовить настоящий украинский борщ.

Борщ - это визитная карточка Украины. Борщ знают во всех уголках мира и именно это блюдо первым пробуют иностранцы приехавшие в Украину. Но почему борщ получается действительно вкусным далеко не у всех? Мы расскажем вам, что необходимо делать, чтобы ваш получался всегда.

Нужно ли класть в борщ сахар

Да, нужно. Без сахара вы будете ощущать привкус свеклы, что далеко не всем нравится. Кроме того, если вы добавляете в борщ томатную пасту или томатный соус, без сахара ваш борщ будет иметь кисловатый привкус.

Зачем добавлять сахар в борщ

Сахар добавляют в борщ по нескольким причинам. Во-первых, он существенно улучшает вкус мясного бульона. Во-вторых, именно сахар оттеняет все специи, и они начинают играть гораздо ярче. Блюдо становится более насыщенным. И, наконец, самое главное - именно сахар балансирует все вкусы в борще. Без ложки сахара вы никогда не сможете соединить в единое целое вкус кислого уксуса и сладкой свеклы.

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Как сделать так, чтобы борщ был красным

Чтобы борщ получился красного цвета мало просто добавить свеклу, нужно знать несколько секретов. Во-первых, покупайте свеклу вытянутой формы, она гораздо ярче, чем круглая. Во-вторых, если при чистке вы видите, что свекла откровенно бледная - лучше не используйте ее. Скорее всего, вам попался кормовой плод. Борщ из него будет чем угодно, но только не борщом.

И, наконец, самое главное - чтобы борщ имел яркий цвет, натертую на терке свеклу нужно сбрызнуть лимонным соком или уксусом. Именно кислота сохранит цвет.

Сколько сахара добавляем в борщ

Количество сахара напрямую зависит от объема вашей кастрюли и количества свеклы. На 2-3 средние свеклы, или на кастрюлю объемом 3 литра будет достаточно 1-2 чайных ложек сахара.

Для чего в борщ добавляют уксус

Уксус необходим для яркого цвета. Именно уксус помогает сохранить яркий цвет свеклы после того, как блюдо закипает. Добавьте к натертой свекле несколько ложек уксуса во время тушения и ваша борщевая заправка получится гораздо ярче. Также можно использовать лимонный сок.

Какие витамины содержатся в борще

За счет большого количества овощей борщ - это не только вкусно, но и полезно. В правильно приготовленном борще содержится большое количество витаминов группы В, С, К. Также в борще содержатся органические кислоты, фолиевая кислота, аминокислоты, пантотеновая кислота, минеральные соли и каротиноиды.

Лучшие рецепты

Борщ классический

Свинина (лучше на кости) - 500 г, картофель - 500 г, капуста белокочанная - 500 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, лук репчатый - 2 шт., томат-паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Отвариваем мясо до готовности. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Тушим в глубокой сковороде свеклу, морковь и мелко нарезанный лук до готовности. Добавляем к овощам несколько ложек томатной пасты, соль, сахар и молотый перец. Перемешиваем и тушим еще несколько минут. К отваренному мясу добавляем мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, отправляем в кастрюлю заправку из свеклы. Доводим борщ до кипения, уменьшаем огонь до минимума и варим под закрытой крышкой до готовности картофеля. Добавляем по вкусу соль и перец. Подаем борщ с салом, черным хлебом и сметаной.

Борщ с черносливом

Говядина или свинина - 300 г, картофель - 400 г, капуста белокочанная - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 300 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Мясо промываем и отвариваем мясо до готовности. Чернослив промываем и замачиваем в воде на несколько часов. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Чернослив нарезаем тонкими полосками. Тушим в глубокой сковороде свеклу, морковь, чернослив и мелко нарезанный лук до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем со сметной и чесноком.

Борщ с фасолью

Любое мясо - 300-400 г, фасоль - 200 гр. картофель - 400 г, капуста белокочанная - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 300 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Фасоль замачиваем на ночь. Варим мясо до готовности. Как только мясо начнет закипать, сливаем первый бульон. Промываем мясо, наливаем свежую воду и сразу же отправляем к мясу фасоль. Фасоль варится достаточно долго и если вы не хотите долго стоять у плиты, можете использовать магазинную консервированную фасоль из расчета 500 грамм на 3-4 литра борща. Такую фасоль не нужно заранее замачивать или отваривать.

В это же время свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Лук мелко нарезаем. Тушим в глубокой сковороде свеклу, морковь, и лук почти до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Перемешиваем и тушим еще несколько минут. Если вы используете консервированную фасоль, добавляем ее к овощам и тушим еще Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем с пампушками, сметной и свежей зеленью.

Борщ с болгарским перцем

Мясо - 300 г, болгарский перец - 300-400 гр. картофель - 400 г, капуста - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Мясо промываем и отвариваем мясо до готовности. Болгарский перец чистим и нарезаем тонкой соломкой. Используйте мясистый ароматный перец, тогда борщ будет гораздо ароматнее. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Тушим в глубокой сковороде свеклу, нарезанный болгарский перец, морковь и мелко нарезанный лук до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем со сметной и черным хлебом.

Борщ с вишней

Мясо на кости - 400-500 г, свежая вишня - 200-300 гр, картофель - 400 г, капуста - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 1500 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 1-2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Мясо промываем и доводим до кипения. Первый бульон сливаем. Отвариваем мясо до готовности. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Тушим в глубокой сковороде мелко нарезанный лук, свеклу и морковь до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Если у вас очень кислая вишня, томатную пасту можно вообще не использовать.

Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Добавляем очищенную от косточек свежую вишню. Учтите, что использовать консервированную вишню не желательно, так как в ней слишком много сахара. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем со сметаной.