Как правильно приготовить ягодный кисель и в чем польза такого напитка - узнайте в материале УНИАН.

Кисель - полезный напиток, который все мы помним с детства. Диетологи говорят, что благодаря своей вязкой структуре он обволакивает слизистую желудка и дарит чувство насыщения, поэтому рекомендован маленьким детям и взрослым. Кроме того, натуральные пребиотики в составе (крахмал) помогают наладить работу ЖКТ.

Ранее мы говорили о том, как готовится компот из вишни-пятиминутка, а сегодня расскажем, как сделать кисель из ягод с кукурузным крахмалом.

Кисель из вишни густой

вишня (без косточек) - 400 гр

вода - 1.7 л

крахмал - 6 ст.л.

сахар - по вкусу

Вишню высыпать в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Поставить огонь на минимум, добавить сахар и варить 10 минут, помешивая. В 0.5 стакана холодной воды развести крахмал и влить тонкой струйкой в вишневый сироп, постоянно помешивая его. Как только кисель закипит, сразу же снять его с плиты - подать к столу или подождать, пока напиток остынет.

Густой кисель из малины

малина - 400 гр

вода - 1 л

сахар - 1 стакан

крахмал - 60 гр

Малину вымыть, высыпать в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Всыпать сахар и, помешивая, варить 3 минуты до полного растворения песка. Готовый напиток процедить через сито и перетереть, а крахмал развести в 50 мл холодной воды. Поставить малиновый компот на огонь, дождаться закипания и тонкой струйкой влить крахмальную жидкость, постоянно помешивая напиток. Как только кисель загустеет - сразу выключить огонь.

Густой кисель из клубники

клубника - 200 г

сахар - 50 г

кукурузный крахмал - 30 г

вода - 1 л

Клубнику вымыть, слегка размять вилкой до состояния пюре. Налить в кастрюлю воду, довести до кипения, а затем туда выложить ягоды и всыпать сахар, варить 3-5 минут. В 50 мл холодной воды развести крахмал, в это время клубничный компот процедить и вернуть на плиту. Помешивая компот, влить в него крахмал тонкой струйкой. Варить, помешивая, до тех пор, пока кисель не загустеет, а затем снять с плиты.

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