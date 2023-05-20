Квас славится многими полезными свойствами, но пить его без меры не стоит.

В жаркий и занятой день нет ничего желаннее стакана холодного кваса. Этот традиционный напиток отлично утоляет жажду и славится многими полезными свойствами. Ранее мы писали, как приготовить квас дома, который намного вкуснее покупного. Тем не менее у такого замечательного напитка есть и вредные свойства, а некоторым людям он вообще категорически противопоказан.

Чем полезен квас

Польза кваса максимально проявляется в том случае, если изготовить его самостоятельно. Этот ферментированный напиток готовят на основе хлеба, бузины, свеклы, каши, фруктов, ягод и многого другого.

Всем известно, что квас хорошо утоляет жажду и бодрит. Доказано, что напиток очень полезен для пищеварения и кислотности желудка. После ферментации в нем образуется много полезных бактерий, которые улучшают микрофлору кишечника, снижают риск вздутия и запора. Также напиток нормализует водно-солевой баланс в организме и улучшает обмен веществ.

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Витаминный состав кваса делает его хорошим антидепрессантом, а также очень полезным напитком для зубов, костей и волос. Он снижает уровень холестерина в крови, борется с воспалениями и укрепляет иммунитет.

Кому нельзя пить квас

Напиток вряд ли навредит здоровым людям и в небольшом количестве. Вред кваса проявляется в том случае, если у человека есть болезни.

Не стоит пить квас при гастрите и язве , поскольку он может навредить воспаленной слизистой.

, поскольку он может навредить воспаленной слизистой. Квас вызывает небольшое брожение в кишечнике, что не навредит здоровому человеку. Но напиток может ухудшить самочувствие при болезнях печени, почек, желчного пузыря, колитах .

. С осторожностью стоит употреблять напиток аллергикам , ведь в нем много аллергенов.

, ведь в нем много аллергенов. Не пейте квас, если употребляете антибиотики . Напиток может негативно повлиять на действие лекарств.

Люди, которые следят за фигурой, часто интересуются - можно ли пить квас при похудении. В 100 мл напитка содержится примерно 36 ккал и 5 г сахара. Это не так уж много, но из-за жажды люди могут выпить очень много кваса. Тогда его калорийность будет сравнима с полноценным блюдом. Поэтому пить квас при диете следует умеренно.

Можно ли пить квас беременным

На этот вопрос врачи не дают однозначного ответа. До 6 недель от хмельного напитка точно лучше отказаться, ведь в нем есть небольшое количество алкоголя. А у плода в этот период активно формируются органы, и даже малое количество спирта опасно.

Также стоит помнить, что квас повышает газообразование, из-за чего возрастает риск появления тонуса матки у беременной.

Однако есть от напитка и польза для беременных. Он помогает снять тошноту, от которой часто страдают при токсикозе.

Можно ли пить квас каждый день

Квас содержит спирт, много сахара и калорий, а в покупном напитке есть усилители вкуса и ароматизаторы. Не стоит забывать, что квас - продукт брожения. Он богат дрожжами, и в большом количестве напиток может нарушать микрофлору кишечника, а также вызывать вздутие.

Безвредная норма кваса - 200-500 мл в день. Пить квас каждый день можно, если не имеете противопоказаний и не пьете напиток литрами, а также не переживаете о фигуре.

Можно ли пить квас за рулем

Хоть содержание алкоголя в напитке небольшое, но все же спирт в нем присутствует. Сколько в квасе алкоголя - зависит от его способа изготовления. В покупном квасе содержание алкоголя составляет 0,1-1,5%. Садиться за руль лучше через 30 минут после того, как выпили стакан напитка. Пить его за рулем категорически запрещено.

В домашнем квасе содержание спирта может доходить до 6%. По сути это слабоалкогольный напиток. Если вы собираетесь садиться за руль, то лучше квас в этот день не пить.

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