Для чего полезны печеные яблоки, можно ли их есть при гастрите и как выбрать лучший рецепт - узнайте в материале УНИАН.

Запеченные яблоки - это не только вкусное, но и полезное лакомство - такой десерт помогает наладить работу ЖКТ и улучшить микрофлору кишечника. Отвечая на вопрос о том, можно ли при гастрите есть печеные яблоки, врачи говорят: "Да" - фрукты после термической обработки усваиваются лучше и не раздражают стенки желудка.

УНИАН расскажет, как сделать запеченные яблоки в собственном соку или с интересными начинками.

Запеченные яблоки с творогом и медом

яблоки - 4 шт;

творог - 150 гр;

мед - 1 ст.л;

орехи;

изюм.

Яблоки вымыть, срезать верхушки, достать ложкой мякоть. Измельчить ее в блендере, добавив творог, мед и орехи. По желанию можно дополнительно положить изюм. Начинить яблоки творожной смесью, накрыть верхушками. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать 20-25 минут при 190 °C.

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Запеченные яблоки в духовке со сливочным сыром

яблоки - 4 шт;

крем-сыр - 4 ст.л;

сахар или мед - по вкусу;

изюм - 2-3 ст.л;

миндаль - 1 горсть;

ванилин - 1 щепотка.

Яблоки вымыть, срезать верхушки, достать сердцевину. Сливочный сыр смешать с сахаром и медом, добавить изюм, измельченные орехи и ванилин. Наполнить яблоки получившейся смесью, запекать в духовке 30 минут при 180 °C.

Печеные яблоки в духовке без начинки

яблоки - 6 шт;

сливочное масло - 170 гр;

сахар - 100 гр;

молотая корица - 2 ст.л;

ванильное мороженое или карамель - по желанию.

Яблоки вымыть, разрезать вдоль пополам, убрать семечки. С внешней стороны сделать несколько параллельных надрезов на расстоянии 5-8 см друг от друга. Выложить яблоки шкуркой вверх на противень, смазать растопленным сливочным маслом, посыпать корицей и сахаром. Запекать 20 минут при 180 °C. В конце по желанию полить карамелью или добавить ванильное мороженое.

Запеченные яблоки с корицей и карамелью

яблоки - 7 шт;

лимонный сок - 1 ст.л;

корица - 2 ч.л;

соль - 0.5 ч.л;

мука - 2 ст.л + 40 мл;

коричневый сахар - 330 гр;

сливочное масло - 115 гр;

сахар - 100 гр.

Яблоки вымыть, очистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кусочками. Добавить лимонный сок, половину корицы, соль, 2 ст.л муки и 220 гр коричневого сахара. Тщательно перемешать и выложить в форму для запекания. Затем смешать сливочное масло, нарезанное кусочками, 40 гр муки, белый сахар, коричневый сахар и корицу.

Покрыть масляной смесью яблоки, запекать их в разогретой духовке 40-45 минут при 180 °C. Перед подачей блюдо остудить.

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