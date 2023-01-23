Заливной пирог - быстрое и простое решение для ужина, когда хочется приготовить что-то сытное с минимумом продуктов. Тесто для таких пирогов замешивается быстро и без хлопот - останется лишь подождать, пока испечется сам пирог. В начинку можно использовать любые продукты, которые есть дома. Готовность пирога проверяют зубочисткой - она должна остаться сухой после протыкания теста.
Ранее мы рассказывали, как испечь очень вкусный и смехотворно простой чайный пирог с вареньем на основе крепкого чая.
Заливной пирог с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- яйцо - 1 шт.;
- кефир - 125 мл;
- соль - щепотка;
- сода - щепотка;
- мука - 70 г;
- ветчина - 100 г;
- твердый сыр - 70;
- немного масла для смазывания формы.
Взбить яйцо и кефир, затем добавить в эту смесь соль и соду до растворения. Постепенно всыпать муку и размешать тесто до однородности - оно должно быть жидким. Сыр натереть на крупной тёрке, а ветчину нарезать кубиком.
Добавить в тесто сыр и ветчину, перемешать. Форму для выпечки смазать маслом и вылить в неё тесто. Запекать заливной пирог с ветчиной 30 минут при 200°.
Заливной пирог с курицей
Ингредиенты:
- кефир - 50 мл;
- мука - 300 г;
- сахар - 1 ч.л.;
- сода - 0.5 ч.л.;
- яйца - 2 шт.;
- лук - 1 шт.;
- куриное филе - 700 г;
- подсолнечное масло - 2 ст.л. в тесто + 1 ст.л. для жарки;
- зелень, зеленый лук по вкусу.
Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на горячей сковороде с подсолнечным маслом. Добавить в сковороду с луком крупно нарезанную курицу. Готовить вместе около 10 минут. Снять мясо с луком с огня, добавить соль, специи и зелень по вкусу.
Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир и ещё раз взбить. Смешать муку с содой и всыпать в жидкую смесь, тщательно перемешать. Влить подсолнечное масло в тесто и еще раз перемешать.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом, влить примерно 2/3 теста. Затем выложить начинку из жареного лука и курицы, и залить остальным тестом. Разровнять поверхность пирога. Выпекать пирог 30 минут при 180°.
Заливной пирог с капустой
Ингредиенты:
- сметана - 200 г;
- мука - 250 г;
- яйца - 4 шт.;
- сода - 0,5 г;
- капуста - 500 г;
- зеленый лук, зелень по вкусу;
- соль, перец молотый, специи по вкусу.
Капусту тонко нашинковать и залить её кипятком на полчаса. Слить жидкость, добавить рубленую зелень, соль и специи по вкусу. Для теста взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Всыпать муку с содой и перемешать тесто до однородности.
Всыпать капусту в тесто и снова перемешать до однородности. Форму для выпечки смазать маслом и вылить в неё тесто. Выпекать пирог 40 минут при 200°.
Заливной пирог с картошкой и грибами
Ингредиенты:
- картошка вареная - 4 шт.;
- грибы - 200 г;
- яйца - 2 шт.;
- кефир - 180 мл;
- мука - 200 г;
- майонез - 1 ст.л.;
- подсолнечное масло - 5 ст.л.;
- соль, перец, специи по вкусу.
Картошку отварить до готовности (25 минут), почистить, отсудить и размять вилкой. Грибы нарезать (если они крупные) и обжарить на подсолнечном масле до готовности (10-15 минут). Для теста яйца взбить со сметаной и майонезом. Влить в тесто подсолнечное масло и ещё раз взбить. Добавить муку, соду, сахар и щепотку соли.
Форму для выпечки смазать маслом и вылить половину теста. Выложить на тесто мятую картошку и жареные грибы, посолить и приправить. Сверху вылить вторую половину теста. Запекать пирог 30 минут при 180°.