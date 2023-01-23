Заливной пирог готовится очень просто и без пачканья рук.

Заливной пирог - быстрое и простое решение для ужина, когда хочется приготовить что-то сытное с минимумом продуктов. Тесто для таких пирогов замешивается быстро и без хлопот - останется лишь подождать, пока испечется сам пирог. В начинку можно использовать любые продукты, которые есть дома. Готовность пирога проверяют зубочисткой - она должна остаться сухой после протыкания теста.

Ранее мы рассказывали, как испечь очень вкусный и смехотворно простой чайный пирог с вареньем на основе крепкого чая.

Заливной пирог с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Видео дня

яйцо - 1 шт.;

кефир - 125 мл;

соль - щепотка;

сода - щепотка;

мука - 70 г;

ветчина - 100 г;

твердый сыр - 70;

немного масла для смазывания формы.

Взбить яйцо и кефир, затем добавить в эту смесь соль и соду до растворения. Постепенно всыпать муку и размешать тесто до однородности - оно должно быть жидким. Сыр натереть на крупной тёрке, а ветчину нарезать кубиком.

Добавить в тесто сыр и ветчину, перемешать. Форму для выпечки смазать маслом и вылить в неё тесто. Запекать заливной пирог с ветчиной 30 минут при 200°.

Заливной пирог с курицей

Ингредиенты:

кефир - 50 мл;

мука - 300 г;

сахар - 1 ч.л.;

сода - 0.5 ч.л.;

яйца - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

куриное филе - 700 г;

подсолнечное масло - 2 ст.л. в тесто + 1 ст.л. для жарки;

зелень, зеленый лук по вкусу.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на горячей сковороде с подсолнечным маслом. Добавить в сковороду с луком крупно нарезанную курицу. Готовить вместе около 10 минут. Снять мясо с луком с огня, добавить соль, специи и зелень по вкусу.

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир и ещё раз взбить. Смешать муку с содой и всыпать в жидкую смесь, тщательно перемешать. Влить подсолнечное масло в тесто и еще раз перемешать.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, влить примерно 2/3 теста. Затем выложить начинку из жареного лука и курицы, и залить остальным тестом. Разровнять поверхность пирога. Выпекать пирог 30 минут при 180°.

Заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

сметана - 200 г;

мука - 250 г;

яйца - 4 шт.;

сода - 0,5 г;

капуста - 500 г;

зеленый лук, зелень по вкусу;

соль, перец молотый, специи по вкусу.

Капусту тонко нашинковать и залить её кипятком на полчаса. Слить жидкость, добавить рубленую зелень, соль и специи по вкусу. Для теста взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Всыпать муку с содой и перемешать тесто до однородности.

Всыпать капусту в тесто и снова перемешать до однородности. Форму для выпечки смазать маслом и вылить в неё тесто. Выпекать пирог 40 минут при 200°.

Заливной пирог с картошкой и грибами

Ингредиенты:

картошка вареная - 4 шт.;

грибы - 200 г;

яйца - 2 шт.;

кефир - 180 мл;

мука - 200 г;

майонез - 1 ст.л.;

подсолнечное масло - 5 ст.л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Картошку отварить до готовности (25 минут), почистить, отсудить и размять вилкой. Грибы нарезать (если они крупные) и обжарить на подсолнечном масле до готовности (10-15 минут). Для теста яйца взбить со сметаной и майонезом. Влить в тесто подсолнечное масло и ещё раз взбить. Добавить муку, соду, сахар и щепотку соли.

Форму для выпечки смазать маслом и вылить половину теста. Выложить на тесто мятую картошку и жареные грибы, посолить и приправить. Сверху вылить вторую половину теста. Запекать пирог 30 минут при 180°.

Вас также могут заинтересовать новости: