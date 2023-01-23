Заливной пирог рецепт / фото pixabay.com

Заливной пирог - быстрое и простое решение для ужина, когда хочется приготовить что-то сытное с минимумом продуктов. Тесто для таких пирогов замешивается быстро и без хлопот - останется лишь подождать, пока испечется сам пирог. В начинку можно использовать любые продукты, которые есть дома. Готовность пирога проверяют зубочисткой - она должна остаться сухой после протыкания теста.

Ранее мы рассказывали, как испечь очень вкусный и смехотворно простой чайный пирог с вареньем на основе крепкого чая.

Заливной пирог с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

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  • яйцо - 1 шт.;
  • кефир - 125 мл;
  • соль - щепотка;
  • сода - щепотка;
  • мука - 70 г;
  • ветчина - 100 г;
  • твердый сыр - 70;
  • немного масла для смазывания формы.

Взбить яйцо и кефир, затем добавить в эту смесь соль и соду до растворения. Постепенно всыпать муку и размешать тесто до однородности - оно должно быть жидким. Сыр натереть на крупной тёрке, а ветчину нарезать кубиком. 

Добавить в тесто сыр и ветчину, перемешать. Форму для выпечки смазать маслом и вылить в неё тесто. Запекать заливной пирог с ветчиной 30 минут при 200°.

Заливной пирог с курицей

Ингредиенты:

  • кефир - 50 мл;
  • мука - 300 г;
  • сахар - 1 ч.л.;
  • сода - 0.5 ч.л.;
  • яйца - 2 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • куриное филе - 700 г;
  • подсолнечное масло - 2 ст.л. в тесто + 1 ст.л. для жарки;
  • зелень, зеленый лук по вкусу.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на горячей сковороде с подсолнечным маслом. Добавить в сковороду с луком крупно нарезанную курицу. Готовить вместе около 10 минут. Снять мясо с луком с огня, добавить соль, специи и зелень по вкусу.

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли. Добавить кефир и ещё раз взбить. Смешать муку с содой и всыпать в жидкую смесь, тщательно перемешать. Влить подсолнечное масло в тесто и еще раз перемешать. 

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, влить примерно 2/3 теста. Затем выложить начинку из жареного лука и курицы, и залить остальным тестом. Разровнять поверхность пирога. Выпекать пирог 30 минут при 180°.

Капустный заливной пирог / фото depositphotos.com

Заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

  • сметана - 200 г;
  • мука - 250 г;
  • яйца - 4 шт.;
  • сода - 0,5 г;
  • капуста - 500 г;
  • зеленый лук, зелень по вкусу;
  • соль, перец молотый, специи по вкусу.

Капусту тонко нашинковать и залить её кипятком на полчаса. Слить жидкость, добавить рубленую зелень, соль и специи по вкусу. Для теста взбить яйца со сметаной и щепоткой соли. Всыпать муку с содой и перемешать тесто до однородности. 

Всыпать капусту в тесто и снова перемешать до однородности. Форму для выпечки смазать маслом и вылить в неё тесто. Выпекать пирог 40 минут при 200°.

Заливной пирог с картошкой и грибами

Ингредиенты:

  • картошка вареная - 4 шт.;
  • грибы - 200 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • кефир - 180 мл;
  • мука - 200 г;
  • майонез - 1 ст.л.;
  • подсолнечное масло - 5 ст.л.;
  • соль, перец, специи по вкусу.

Картошку отварить до готовности (25 минут), почистить, отсудить и размять вилкой. Грибы нарезать (если они крупные) и обжарить на подсолнечном масле до готовности (10-15 минут). Для теста яйца взбить со сметаной и майонезом. Влить в тесто подсолнечное масло и ещё раз взбить. Добавить муку, соду, сахар и щепотку соли.

Форму для выпечки смазать маслом и вылить половину теста. Выложить на тесто мятую картошку и жареные грибы, посолить и приправить. Сверху вылить вторую половину теста. Запекать пирог 30 минут при 180°.

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