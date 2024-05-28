Начался сезон клубники, который обожают сладкоежки. В этот период в домах сами собой появляются килограммы ягод, которые некуда деть. Предлагаем приготовить ароматный пирог с клубникой к чаю для всей семьи. Мы собрали два простых и одинаково вкусных рецепта, которые получаются с первого раза.
Шарлотка с клубникой
Ингредиенты:
- клубника - 300 г;
- мука - 130 г;
- сахар - 200 г;
- яйца - 4 шт.;
- разрыхлитель для теста - 1 чайн. л.;
- ванильный сахар - 5 г;
- соль - щепотка;
- сахарная пудра для украшения.
Духовку заранее разогрейте до 170°. Подготовьте форму для выпечки диаметром 22 см и застелите изнутри пергаментом.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито. Яйца взбейте миксером с сахаром, ванилью и щепоткой соли до пышной пены (5-7 минут). Затем частями всыпайте муку в яичную смесь и каждый раз перемешивайте лопаткой. Таким образом замесите тесто.
Клубнику промойте и очистите от хвостиков. Крупные ягоды разрежьте пополам, а мелкие оставьте целыми. В форму для пирога влейте половину теста, затем выложите клубнику и залейте остальным тестом.
Выпекайте шарлотку примерно 35-40 минут при 170°. Готовность десерта проверяйте зубочисткой - она должна остаться чистой. Когда простой пирог с клубникой готов, оставьте его слегка остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Пирог с клубникой на сметане
Ингредиенты:
- клубника - 300 г;
- сметана - 250 г;
- сахар - 120 г;
- ванильный сахар - 20 г;
- яйца - 3 шт.;
- подсолнечное масло - 2 стол. л.;
- разрыхлитель для теста - 2 чайн. л.;
- соль - щепотка.
Яйца взбейте миксером или венчиком, добавьте щепотку соли. Добавьте сахар и продолжайте взбивать еще примерно 5 минут до появления пышной пены. Добавьте в яичную смесь сметану и подсолнечное масло, еще немного взбейте.
Муку вместе с разрыхлителем просейте через сито. Постепенно вмешайте в яично-сметанную массу и перемешайте, чтобы не было комочков. Клубнику промойте и разрежьте пополам, добавьте в тесто. Не берите больше ягод, чем указано в рецепте, иначе пирог получится сырым внутри.
Форму для выпечки диаметром 22 см выстелите изнутри пергаментом. Влейте тесто и поставьте десерт в разогретую до 180° духовку. Примерно через 50 минут пирог с клубникой и сметаной готов.