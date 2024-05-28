Собрали два сезонных рецепта пирога с клубникой из доступных продуктов.

Начался сезон клубники, который обожают сладкоежки. В этот период в домах сами собой появляются килограммы ягод, которые некуда деть. Предлагаем приготовить ароматный пирог с клубникой к чаю для всей семьи. Мы собрали два простых и одинаково вкусных рецепта, которые получаются с первого раза.

Шарлотка с клубникой

Ингредиенты:

клубника - 300 г;

мука - 130 г;

сахар - 200 г;

яйца - 4 шт.;

разрыхлитель для теста - 1 чайн. л.;

ванильный сахар - 5 г;

соль - щепотка;

сахарная пудра для украшения.

Духовку заранее разогрейте до 170°. Подготовьте форму для выпечки диаметром 22 см и застелите изнутри пергаментом.

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Муку смешайте с разрыхлителем и просейте через сито. Яйца взбейте миксером с сахаром, ванилью и щепоткой соли до пышной пены (5-7 минут). Затем частями всыпайте муку в яичную смесь и каждый раз перемешивайте лопаткой. Таким образом замесите тесто.

Клубнику промойте и очистите от хвостиков. Крупные ягоды разрежьте пополам, а мелкие оставьте целыми. В форму для пирога влейте половину теста, затем выложите клубнику и залейте остальным тестом.

Выпекайте шарлотку примерно 35-40 минут при 170°. Готовность десерта проверяйте зубочисткой - она должна остаться чистой. Когда простой пирог с клубникой готов, оставьте его слегка остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Пирог с клубникой на сметане

Ингредиенты:

клубника - 300 г;

сметана - 250 г;

сахар - 120 г;

ванильный сахар - 20 г;

яйца - 3 шт.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

разрыхлитель для теста - 2 чайн. л.;

соль - щепотка.

Яйца взбейте миксером или венчиком, добавьте щепотку соли. Добавьте сахар и продолжайте взбивать еще примерно 5 минут до появления пышной пены. Добавьте в яичную смесь сметану и подсолнечное масло, еще немного взбейте.

Муку вместе с разрыхлителем просейте через сито. Постепенно вмешайте в яично-сметанную массу и перемешайте, чтобы не было комочков. Клубнику промойте и разрежьте пополам, добавьте в тесто. Не берите больше ягод, чем указано в рецепте, иначе пирог получится сырым внутри.

Форму для выпечки диаметром 22 см выстелите изнутри пергаментом. Влейте тесто и поставьте десерт в разогретую до 180° духовку. Примерно через 50 минут пирог с клубникой и сметаной готов.

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