Эти большие и пушистые блины на молоке отлично подходят для завтрака, ланча, обеда или десерта. Впрочем, блины - это громко сказано, можно наесться и одним. Готовится такой голландский блин всего за 5 минут - просто взбейте все ингредиенты, вылейте на сковороду и отправьте в духовку.
Голландские блины на молоке - рецепт
Ингредиенты:
- яйца - 3 шт. (крупные);
- мука - 60 г;
- молоко - 120 мл;
- сахар - 1 ст. л.;
- мускатный орех - щепотка;
- сливочное масло - 4 ст. л.
Важно: все продукты должны быть комнатной температуры.
Для начинки: варенье, карамелизированные фрукты, сахар с корицей.
Разогреваем духовку до 220 градусов. Готовим тесто на блины: соединяем яйца, муку, молоко, сахар и мускатный орех, взбиваем с помощью блендера или венчика до однородности.
Растапливаем в тяжелой духовке в сковороде сливочное масло (диаметр сковороды около 25 см, можно взять другую жаропрочную посуду) - следим, чтобы не подгорело. Выливаем тесто в сковородку и выпекаем 20 минут. За это время блин станет пышным и золотистым. Уменьшаем температуру до 150 градусов и выпекаем еще 5 минут.
Достаем блин из духовки, разрезаем на клинья и сразу подаем.
Подаем с сахарной пудрой, любимым вареньем, дольками яблок или бананов в карамели.
Ранее мы рассказывали, как приготовить налистники по бабушкиному рецепту.