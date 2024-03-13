Готовить такие блины - одно удовольствие.

Эти большие и пушистые блины на молоке отлично подходят для завтрака, ланча, обеда или десерта. Впрочем, блины - это громко сказано, можно наесться и одним. Готовится такой голландский блин всего за 5 минут - просто взбейте все ингредиенты, вылейте на сковороду и отправьте в духовку.

Голландские блины на молоке - рецепт

Ингредиенты:

яйца - 3 шт. (крупные);

мука - 60 г;

молоко - 120 мл;

сахар - 1 ст. л.;

мускатный орех - щепотка;

сливочное масло - 4 ст. л.

Важно: все продукты должны быть комнатной температуры.

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Для начинки: варенье, карамелизированные фрукты, сахар с корицей.

Разогреваем духовку до 220 градусов. Готовим тесто на блины: соединяем яйца, муку, молоко, сахар и мускатный орех, взбиваем с помощью блендера или венчика до однородности.

Растапливаем в тяжелой духовке в сковороде сливочное масло (диаметр сковороды около 25 см, можно взять другую жаропрочную посуду) - следим, чтобы не подгорело. Выливаем тесто в сковородку и выпекаем 20 минут. За это время блин станет пышным и золотистым. Уменьшаем температуру до 150 градусов и выпекаем еще 5 минут.

Достаем блин из духовки, разрезаем на клинья и сразу подаем.

Подаем с сахарной пудрой, любимым вареньем, дольками яблок или бананов в карамели.

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