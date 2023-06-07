Мятное печенье с трещинками готовится смехотворно просто и понравится всем.

Летом попробуйте приготовить очень вкусное и простое в приготовлении лакомство с освежающим вкусом. Это мятное печенье - рецепт его проще некуда. Любители мяты оценят этот десерт по достоинству. А детей порадует насыщенный зеленый цвет без красителей.

Мятное печенье с трещинками

Ингредиенты:

свежая мята - 7-10 веточек;

мука - 300 г;

яйца - 1 шт.;

сливочное масло - 100 г;

сахар - 170 г (100 г в тесто и 70 г для обваливания);

лимон - 1 шт.;

сода - 0,5 ч.л.;

сахарная пудра - 4 ст.л.;

соль - щепотка.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно растаяло. Мяту тщательно промойте и сложите в чашу блендера вместе со 100 г сахара. Перебейте блендером мятное пюре. Из лимона снимите цедру и измельчите, а также выжмите сок.

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К мятному пюре добавьте цедру лимона, яйцо, соль и соду, несколько ложек лимонного сока и размягченное масло. Всыпьте муку и замесите густое тесто, заверните в пищевую пленку и положите в морозилку на 40 минут. Затем отщипните кусочки теста и сформируйте шарики. Обваляйте печенье сначала в сахаре, затем в сахарной пудре. Выложите на пергамент с противнем. Запекайте мятное печенье 15 минут при 180°.

Шоколадно-мятное печенье

Ингредиенты:

мята - 15 г;

мука - 200 г;

разрыхлитель для теста - 1 ч.л.;

яйца - 2 шт.;

сахар - 100 г;

сахарная пудра - 2 ст.л.;

сливочное масло - 80 г;

темный шоколад - 70 г;

какао-порошок - 20 г;

Сливочное масло и шоколад сложить в одну емкость и растопить в микроволновке. Мяту помыть, снять листочки и перебить с сахаром до однородности с помощью блендера. Смешать муку, какао и разрыхлитель. Соединить мятное пюре со сливочно-шоколадной смесью и сухими ингредиентами. Замесить густое тесто и поставить на 1 час в холодильник.

От теста отщипнуть шарики и сформировать печенье. Обвалять каждое в сахарной пудре. Выложить на противень с пергаментом и запекать шоколадное печенье с мятой 10 минут при 180º.

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