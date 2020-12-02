Торт "Сникерс" – вкусный десерт, который по своему вкусу и составу компонентов напоминает одноименный шоколадный батончик. В общем есть разные варианты его приготовления, а результат обязательно оценят сладкоежки.
Торт "Сникерс"
Для бисквита
- Мука пшеничная - 200 г
- Яйцо куриное - 5 шт.
- Сахар - 250 г
- Какао-порошок (качественный) - 30 г
- Масло - 135 мл
- Вода - 100 мл
- Разрыхлитель теста - 4 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
Для крема
- Сливки (не менее 30%, охлажденные) - 500 мл
- Сахарная пудра - по вкусу
- Шоколад темный (полностью черный или по собственному выбору) - 150 г
Арахисово-карамельный слой
- Арахис - 150 г
- Сахар - 100 г
- Сироп глюкозы - 80 г
- Сливки (по меньшей мере 30% жирности) - 120 мл
- Молоко сгущенное - 60 г
- Масло сливочное - 50 г
Влить в кастрюлю воду, добавить 200 г сахара, какао и растительное масло, размешать и довести до кипения, затем оставить остывать.
Читайте такжеРоскошный торт "Красный бархат": как приготовить вкуснейший праздничный десертВзбить яйца с 50 г сахара в легкую воздушную массу, добавить шоколадную массу и перемешать.
Соединить муку, соду, разрыхлитель и соль. Просеять. Соединить сухие ингредиенты и яично-шоколадную смесь. Вылить в форму.
Выпекать в заранее разогретой до 175°С духовке 45-50 минут. Охладить на решетке. Остывший бисквит разрезать на три коржа.
Приготовление карамели. Растопить сахар с глюкозой до янтарного цвета. Сливки соединить со сгущенкой и нагреть (горячие). Влить в растопленный сахар, немного проварить – масса должна стать однородной. Когда немного остынет, добавить сливочное масло.
Смешать арахис и карамель в отдельном сосуде.
Взбить холодные сливки с сахарной пудрой до твердых пиков, добавить растопленный шоколад (не горячий) и перемешать.
Собираем торт. На нижнем корже следует сделать бортик из крема, внутрь выложить арахис с карамелью. Покрыть сверху кремом. Далее выложить следующий корж, покрыть кремом и снова положить корж (арахис с карамелью должен быть лишь в нижнем слое).
Положить торт в холодильник не менее чем на час. Затем обмазать кремом и украсить по собственному желанию.
Торт "Сникерс" с безе
Для бисквита
- Мука пшеничная - 330 г
- Масло сливочное (размягченное) - 100 г
- Сахар - 250 г
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Сметана (15%) - 250 г
- Какао-порошок - 125 г
- Сода - 1 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
Для коржа безе
- Белок яичный - 4 шт.
- Сахарная пудра - 250 г
- Сок лимонный - 1/5 ч. л.
Для крема
- Молоко сгущенное (вареное) - 1 банка
- Маскарпоне (или 150 г сливочного масла) - 250 г
- Арахис - 200 г
- Сахар - 5 ст. л.
- Молоко - 5 ст. л.
Для глазури
- Какао-порошок - 5 ст. л.
- Масло сливочное - 50 г
Размягченное масло взбить с сахаром, пока сливочное масло не побелеет. Продолжая взбивать, добавлять по одному яйца. Добавить сметану, взбить.
В отдельной посуде смешать муку, соль и какао.
Постепенно добавлять сухую смесь во взбитые яйца со сметаной (сильно взбивать не надо).
Разогреть духовку до 180°С. Смазать сливочным маслом форму (чем меньше диаметр, тем торт будет выше). Выпекать 40 минут.
Для крема взбить маскарпоне и сгущенное молоко (если вместо маскарпоне масло, то сначала взбивать масло 5 минут, затем туда добавить сгущенное молоко).
Для приготовления безе все продукты и посуда должны быть холодными. Взбить белки 5 минут с лимонным соком. Затем постепенно добавлять сахарную пудру, взбивать 15 минут.
На пекарскую бумагу выложить корж на 2 см меньше, чем форма для торта. Выпекать при 110°С в течение 2 часов.
Собираем торт. Бисквит остудить и разрезать на 2 части (можно пропитать их молоком). Нижнюю часть смазать половиной крема и густо посыпать орехами.
Аккуратно накрыть лепешкой безе, так же намазать и посыпать орехами. Сверху положить бисквитный корж, немного придавить, залить глазурью или растопленным шоколадом. Украшать торт можно по собственному усмотрению.
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