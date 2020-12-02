Сладкий и сытный десерт станет настоящим подарком для сладкоежек.

Торт "Сникерс" – вкусный десерт, который по своему вкусу и составу компонентов напоминает одноименный шоколадный батончик. В общем есть разные варианты его приготовления, а результат обязательно оценят сладкоежки.

Торт "Сникерс"

Для бисквита

Мука пшеничная - 200 г

Яйцо куриное - 5 шт.

Сахар - 250 г

Какао-порошок (качественный) - 30 г

Масло - 135 мл

Вода - 100 мл

Разрыхлитель теста - 4 г

Сода - 0,5 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Для крема

Сливки (не менее 30%, охлажденные) - 500 мл

Сахарная пудра - по вкусу

Шоколад темный (полностью черный или по собственному выбору) - 150 г

Арахисово-карамельный слой

Арахис - 150 г

Сахар - 100 г

Сироп глюкозы - 80 г

Сливки (по меньшей мере 30% жирности) - 120 мл

Молоко сгущенное - 60 г

Масло сливочное - 50 г

Влить в кастрюлю воду, добавить 200 г сахара, какао и растительное масло, размешать и довести до кипения, затем оставить остывать.

Читайте такжеРоскошный торт "Красный бархат": как приготовить вкуснейший праздничный десертВзбить яйца с 50 г сахара в легкую воздушную массу, добавить шоколадную массу и перемешать.

Соединить муку, соду, разрыхлитель и соль. Просеять. Соединить сухие ингредиенты и яично-шоколадную смесь. Вылить в форму.

Выпекать в заранее разогретой до 175°С духовке 45-50 минут. Охладить на решетке. Остывший бисквит разрезать на три коржа.

Приготовление карамели. Растопить сахар с глюкозой до янтарного цвета. Сливки соединить со сгущенкой и нагреть (горячие). Влить в растопленный сахар, немного проварить – масса должна стать однородной. Когда немного остынет, добавить сливочное масло.

Смешать арахис и карамель в отдельном сосуде.

Взбить холодные сливки с сахарной пудрой до твердых пиков, добавить растопленный шоколад (не горячий) и перемешать.

Собираем торт. На нижнем корже следует сделать бортик из крема, внутрь выложить арахис с карамелью. Покрыть сверху кремом. Далее выложить следующий корж, покрыть кремом и снова положить корж (арахис с карамелью должен быть лишь в нижнем слое).

Положить торт в холодильник не менее чем на час. Затем обмазать кремом и украсить по собственному желанию.

Торт "Сникерс" с безе

Для бисквита

Мука пшеничная - 330 г

Масло сливочное (размягченное) - 100 г

Сахар - 250 г

Яйцо куриное - 4 шт.

Сметана (15%) - 250 г

Какао-порошок - 125 г

Сода - 1 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Для коржа безе

Белок яичный - 4 шт.

Сахарная пудра - 250 г

Сок лимонный - 1/5 ч. л.

Для крема

Молоко сгущенное (вареное) - 1 банка

Маскарпоне (или 150 г сливочного масла) - 250 г

Арахис - 200 г

Сахар - 5 ст. л.

Молоко - 5 ст. л.

Для глазури

Какао-порошок - 5 ст. л.

Масло сливочное - 50 г

Размягченное масло взбить с сахаром, пока сливочное масло не побелеет. Продолжая взбивать, добавлять по одному яйца. Добавить сметану, взбить.

В отдельной посуде смешать муку, соль и какао.

Постепенно добавлять сухую смесь во взбитые яйца со сметаной (сильно взбивать не надо).

Разогреть духовку до 180°С. Смазать сливочным маслом форму (чем меньше диаметр, тем торт будет выше). Выпекать 40 минут.

Для крема взбить маскарпоне и сгущенное молоко (если вместо маскарпоне масло, то сначала взбивать масло 5 минут, затем туда добавить сгущенное молоко).

Для приготовления безе все продукты и посуда должны быть холодными. Взбить белки 5 минут с лимонным соком. Затем постепенно добавлять сахарную пудру, взбивать 15 минут.

На пекарскую бумагу выложить корж на 2 см меньше, чем форма для торта. Выпекать при 110°С в течение 2 часов.

Собираем торт. Бисквит остудить и разрезать на 2 части (можно пропитать их молоком). Нижнюю часть смазать половиной крема и густо посыпать орехами.

Аккуратно накрыть лепешкой безе, так же намазать и посыпать орехами. Сверху положить бисквитный корж, немного придавить, залить глазурью или растопленным шоколадом. Украшать торт можно по собственному усмотрению.

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Автор: УНИАН