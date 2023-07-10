Шоколадно-муссовый торт без выпечки покорит всех сладкоежек.

Шоколадный торт без выпечки из печенья - идеальный рецепт для сладкоежек, которые не имеют духовки или не хотят с ней возиться. Ингредиенты для него можно купить в любом магазине, а процесс приготовления несложен для неопытных кулинаров. Готовят шоколадный торт без выпечки с желатином, печеньем, бананами и сметаной. По вкусу он не приторный и сытный.

Бананово-шоколадный торт без выпечки

Чтобы шоколадный торт без выпечки был вкусным, берите темный какао-порошок и жирную сметану.

Ингредиенты:

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какао-порошок - 3 ст.л.;

сметана - 400 г;

молоко - 100 мл;

бананы - 400 г (2-3 шт.);

печенье любое - 200 г;

сливочное масло - 100 г;

желатин - 1 стол. л. или 10 г;

сахар - 60 г;

шоколад для украшения.

В 100 мл воды комнатной температуре всыпьте желатин, перемешайте до растворения и оставьте для набухания, пока приготовятся остальные части торта.

Затем сделайте основу для торта - измельчите печенье в чаше миксера, или выложите в пакет и измельчите скалкой. Влейте растопленное масло и перемешайте с печеньем до однородности. В разъемную форму выложите на дно крошку из печенья и масла, и утрамбуйте стаканом. Поставьте форму с печеньем на 10 минут в морозилку.

Печенья и масла можно брать в полтора раза больше, если хотите сделать не только дно, но и бортики торта.

Теперь нужно сделать шоколадную основу. В небольшую кастрюлю налейте молоко с сахаром и поставьте на средний огонь. Грейте, пока сахар не растворится. Затем добавьте в кастрюлю набухший желатин и какао-порошок. Какао всыпьте через ситечко, чтобы не было комочков. Перемешайте до однородности. Нагрейте массу до горячей температуры, но не кипятите, иначе она не застынет.

Выключите огонь и вмешайте в молочную смесь сметану с помощью венчика. Получается густой однородный крем.

Бананы разрежьте вдоль на 4 части и разложите на песочной основе торта. Затем залейте в форму шоколадный крем. Оставьте шоколадный торт из печенья и сметаны без выпечки остывать в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Готовый торт украсить тертым шоколадом.

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