Вареники - сытное и вкусное блюдо, которое самостоятельно готовят многие хозяйки. Сейчас, из сезонных ягод, можно налепить вареников для всей семьи и даже заготовить впрок. УНИАН расскажет, какая начинка для вареников самая вкусная и как правильно их готовить.
- Тесто для вареников на воде, которое не разваливается - секреты
- Рецепт вареников с вишней
- Вареники с творогом
- Клубничные вареники - рецепт на кефире
- Ленивые вареники
Ранее мы говорили о том, как сделать идеальное тесто на вареники и пельмени.
Тесто для вареников на воде, которое не разваливается - секреты
Многие хозяйки сталкиваются с неприятной проблемой - при варке вареники разваливаются, а тесто становится рыхлым. Для того, чтобы избежать такой ситуации, запоминайте правила:
- замешивайте максимально упругое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам;
- готовьте вареники на холодной воде и вливайте ее маленькими порциями;
- обязательно добавляйте яйцо в тесто;
- берите муку из твердых сортов пшеницы;
- вливайте немного растительного масла;
- после замеса оставляйте тесто полежать в прохладном месте;
- не кладите слишком много начинки.
И, конечно, тщательно защипывайте края вареников, каждый из них в конце обваливая в муке.
Рецепт вареников с вишней
- Вишня - 300 г
- Сахар - 150 г
- Мука - 350-400 г
- Яйца - 1 шт.
- Вода - 100 мл
- Сметана - 50 г
- Соль - 3-4 щепотки
Промыть вишню, удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на 1 час, затем слить сок. Муку высыпать в миску, добавить соль. Яйцо отдельно взбить с водой, потом тонкой струйкой влить в муку. Из муки, яиц, соли и воды замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 30-60 минут "отдохнуть". Присыпать стол мукой, раскатать тесто и вырезать из него круги. Посередине выложить вишни, затем края теста свести вместе, сформировав вареник и залепив его.
Вареники с творогом
Для теста:
- Мука - 3,5 стакана
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 125 г
- Вода - 125 г
- Соль
Для начинки:
- Творог - 600 г
- Сахар - 50 г
- Ваниль
Венчиком в миске взбить яйцо, затем тонкой струйкой ввести холодную воду и вылить молоко. Перемешать и всю эту массу вылить в емкость с мукой, параллельно замешивая тесто. Смазать стол растительным маслом, выложить на него тесто, вымешивать руками 30 минут, затем убрать в миску. Накрыть пленкой и оставить на полчаса в холодильнике.
Отдельно смешать творог, сахар и ваниль. Достать тесто из холодильника, раскатать на столе, вырезать стаканом формочки. Выложить внутрь начинку и закрепить края.
Клубничные вареники - рецепт на кефире
Для теста:
- Мука - 300-330 г
- Кефир - 240 мл
- Сода - 1/3 ч. л
- Сахар - 1 ст. л
- Соль - по вкусу
Для начинки:
- Клубника - 250-300 г
- Сахар - 2 ст. л
- Крахмал картофельный - 2 ст. л
Подогреть в сотейнике кефир, вылить в миску, добавить соду и 1 ст.л сахара. Перемешать, оставить на 5 минут (подождать, пока кефир вспенится). Просеить к кефиру муку, затем всыпать соль. В три захода, частями, всыпать муку. Замесить эластичное тесто, как только перестанет липнуть к руками - это знак, что больше муку добавлять не нужно. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.
Клубнику промыть, нарезать произвольными кусочками. Из теста сформировать "колбаску", поделить ее на несколько частей, из которых сформировать лепешки. Посредине каждой положить ложку крахмала и выложить клубнику. В конце посыпать клубнику сахаром и сформировать вареники, защипывая края.
Ленивые вареники
Творог - 500 г
- Яйца - 2 шт.
- Мука пшеничная - 1-1,5 стакана
- Сахар - 1-2 ст. л
- Соль - 2 щепотки
- Масло сливочное - 2 ст. л
- Сметана (по желанию) - 1 ст. л
Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку, выложить в миску. Затем добавить яйца, растопленное масло, соль, сахар и муку. Тщательно перемешать, просыпать мукой стол или доску. Творожное тесто выложить на рабочую поверхность, сделать из теста "колбаску". Нарезать колбаску на несколько равных частей, отварить вареники или сложить в морозильную камеру.