Как сделать так, чтобы вареники не разваливались при варке и с какой начинкой лучше всего их лепить - узнайте в материале УНИАН.

Вареники - сытное и вкусное блюдо, которое самостоятельно готовят многие хозяйки. Сейчас, из сезонных ягод, можно налепить вареников для всей семьи и даже заготовить впрок. УНИАН расскажет, какая начинка для вареников самая вкусная и как правильно их готовить.

Ранее мы говорили о том, как сделать идеальное тесто на вареники и пельмени.

Тесто для вареников на воде, которое не разваливается - секреты

Многие хозяйки сталкиваются с неприятной проблемой - при варке вареники разваливаются, а тесто становится рыхлым. Для того, чтобы избежать такой ситуации, запоминайте правила:

замешивайте максимально упругое тесто, чтобы оно не прилипало к рукам;

готовьте вареники на холодной воде и вливайте ее маленькими порциями;

обязательно добавляйте яйцо в тесто;

берите муку из твердых сортов пшеницы;

вливайте немного растительного масла;

после замеса оставляйте тесто полежать в прохладном месте;

не кладите слишком много начинки.

И, конечно, тщательно защипывайте края вареников, каждый из них в конце обваливая в муке.

Рецепт вареников с вишней

Вишня - 300 г

Сахар - 150 г

Мука - 350-400 г

Яйца - 1 шт.

Вода - 100 мл

Сметана - 50 г

Соль - 3-4 щепотки

Промыть вишню, удалить косточки, засыпать сахаром и оставить на 1 час, затем слить сок. Муку высыпать в миску, добавить соль. Яйцо отдельно взбить с водой, потом тонкой струйкой влить в муку. Из муки, яиц, соли и воды замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 30-60 минут "отдохнуть". Присыпать стол мукой, раскатать тесто и вырезать из него круги. Посередине выложить вишни, затем края теста свести вместе, сформировав вареник и залепив его.

Вареники с творогом

Для теста:

Мука - 3,5 стакана

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 125 г

Вода - 125 г

Соль

Для начинки:

Творог - 600 г

Сахар - 50 г

Ваниль

Венчиком в миске взбить яйцо, затем тонкой струйкой ввести холодную воду и вылить молоко. Перемешать и всю эту массу вылить в емкость с мукой, параллельно замешивая тесто. Смазать стол растительным маслом, выложить на него тесто, вымешивать руками 30 минут, затем убрать в миску. Накрыть пленкой и оставить на полчаса в холодильнике.

Отдельно смешать творог, сахар и ваниль. Достать тесто из холодильника, раскатать на столе, вырезать стаканом формочки. Выложить внутрь начинку и закрепить края.

Клубничные вареники - рецепт на кефире

Для теста:

Мука - 300-330 г

Кефир - 240 мл

Сода - 1/3 ч. л

Сахар - 1 ст. л

Соль - по вкусу

Для начинки:

Клубника - 250-300 г

Сахар - 2 ст. л

Крахмал картофельный - 2 ст. л

Подогреть в сотейнике кефир, вылить в миску, добавить соду и 1 ст.л сахара. Перемешать, оставить на 5 минут (подождать, пока кефир вспенится). Просеить к кефиру муку, затем всыпать соль. В три захода, частями, всыпать муку. Замесить эластичное тесто, как только перестанет липнуть к руками - это знак, что больше муку добавлять не нужно. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.

Клубнику промыть, нарезать произвольными кусочками. Из теста сформировать "колбаску", поделить ее на несколько частей, из которых сформировать лепешки. Посредине каждой положить ложку крахмала и выложить клубнику. В конце посыпать клубнику сахаром и сформировать вареники, защипывая края.

Ленивые вареники

Творог - 500 г

Яйца - 2 шт.

Мука пшеничная - 1-1,5 стакана

Сахар - 1-2 ст. л

Соль - 2 щепотки

Масло сливочное - 2 ст. л

Сметана (по желанию) - 1 ст. л

Творог протереть через сито или пропустить через мясорубку, выложить в миску. Затем добавить яйца, растопленное масло, соль, сахар и муку. Тщательно перемешать, просыпать мукой стол или доску. Творожное тесто выложить на рабочую поверхность, сделать из теста "колбаску". Нарезать колбаску на несколько равных частей, отварить вареники или сложить в морозильную камеру.

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