Рассказываем, как приготовить наггетсы - рецепт на сковороде.

Сложно представить, что сегодня еще найдется человек, который не пробовал наггетсы в Макдональдсе. А ведь эту очень вкусную, хотя и не очень полезную еду можно довольно легко сделать и у себя дома. Предлагаем рецепт, по которому куриные наггетсы получатся даже с первого раза.

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Как приготовить наггетсы - простой рецепт

Для приготовления нам понадобится:

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Филе куриное - 600 г.

Мука пшеничная - 200 г.

Яйца - 5 шт.

Сухари панировочные - 200 г.

Масло растительное - 0,5 л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу.

На 4 порции берем 2 средних куриных филе, тщательно промываем их в холодной воде и обрезаем возможные остатки косточек, пленок или жира. Острым ножом поперек волокон нарезаем мясо слайсами толщиной не более 1 см. Слайсы можно нарезать немного наискосок с обоих боков попеременно, чтобы кусочки получились максимально одинакового размера.

Яйца взбиваем венчиком с солью и молотым перцем. Нарезанные слайсы обваливаем в муке, обмакиваем во взбитом яйце, после чего обваливаем в панировочных сухарях среднего помола. Выкладываем наггетсы на поднос или доску и отправляем на 30-40 минут в морозильную камеру. Заготовки лучше подморозить, чтобы при приготовлении с них не осыпалась панировка.

Как жарить наггетсы - полезные советы

В глубокую сковороду или сотейник наливаем растительное рафинированное подсолнечное масло. Осторожно: нерафинированное масло при жарке дает ненужную нам пену. Разогреваем до кипения и шумовкой опускаем наггетсы в масло. Кипящее масло должно полностью покрывать кусочки мяса. Советуем воспользоваться шумовкой, чтобы не обжечься горячими брызгами, и опускать заготовки постепенно, не спеша. Жарим наггетсы около 5 минут - до золотистого цвета, и вынимаем, чтобы не пересушить.

Готовый продукт рекомендуем выложить на бумажные кухонные полотенца, они впитают излишки масла. Для этого достаточно нескольких минут - долго держать не стоит, чтобы бумага не прилипла к продукту. При подаче можно украсить блюдо зеленью, листьями салата, фигурно вырезанными или просто нарезанными кусочками овощей. Наслаждаемся собственноручно приготовленным шедевром, опуская наггетсы в любимый соус!

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