Картофель фри из МакДональдса - легендарная закуска, которая полюбилась взрослым и детям во всем мире. Точный рецепт лакомства является секретом компании, но, по слухам, картошка фри в этих заведениях делается из особого сорта овоща и содержит около 9 ингредиентов.
Повторить это блюдо можно дома, но чтобы лакомство было хрустящим снаружи и мягким внутри, нужно придерживаться некоторых хитростей. Чтобы картошка фри была как в МакДональдсе, её заранее замораживают, отваривают или дважды обжаривают.
- Картофель фри как в МакДональдсе с помощью заморозки
- Картошка фри в домашних условиях с помощью варки
- Картошка фри домашняя на сковороде
Картофель фри как в МакДональдсе с помощью заморозки
В МакДональдсе блюдо готовят из замороженного картофеля - тогда оно будет мягким внутри. Однако если картошку просто заморозить, то она потемнеет. Поэтому перед заморозкой её надо замочить в специальном растворе.
- Картошка - 500 г.
- Растительное масло - 1 л.
- Соль - 1 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Вода - 1 стакан.
Картошку помыть и почистить, нарезать длинными брусочками. Весь нарезанный картофель переложить в большую миску и засыпать солью с сахаром. Залить стаканом холодной воды и оставить картошку в растворе на 3-5 минут.
Затем откинуть картошку на дуршлаг и выложить на бумажные полотенца. Когда картофель обсохнет, выложить его в контейнер с крышкой и поставить в морозилку на 2 часа.
Масло довести до кипения, бросить в него замороженный картофель и жарить во фритюре 7 минут. Достать картофель фри из масла и сразу подавать к столу.
Картошка фри в домашних условиях с помощью варки
Если у вас нет времени морозить картошку, то её можно сварить перед жаркой. Но варят овощ не в простой воде, а в особенном растворе.
- Картофель - 500 г.
- Соль - 1 ст.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Уксус - 2 ст.л.
- Подсолнечное масло - 1 л.
Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Добавьте в воду соль, сахар и уксус. Почистите картофель, нарежьте брусочками и положите в кипящую вожу. Варите 5 минут после закипания. Достаньте картошку и выложите на салфетку, чтобы она обсохла.
Доведите до кипения растительное масло и обжарьте картошку в масле до золотистой корочки (7-10 минут). Достаньте картошку фри из масла и выложите на салфетки. Посолите по вкусу.
Картошка фри домашняя на сковороде
Картошку фри можно приготовить без фритюрницы. Достаточно и обычной сковороды, но обжаривать её нужно будет два раза.
- Картошка - 500 г.
- Растительное масло - 250 г.
Нарежьте картошку брусочками и выложите в очень холодную воду на 15 минут. Достаньте картошку и вытрите лишнюю влагу. Вылейте в сковороду масло, доведите до кипения и жарьте картошку 10 минут на маленьком огне. Затем достаньте картошку и остудите до комнатной температуры. Снова доведите масло до кипения, выложите в него остывший картофель и жарьте ещё 3 минуты. Посолите по вкусу.