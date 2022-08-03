Картофель фри получается хрустящим снаружи и нежным внутри, если приготовить его особым образом.

Картофель фри из МакДональдса - легендарная закуска, которая полюбилась взрослым и детям во всем мире. Точный рецепт лакомства является секретом компании, но, по слухам, картошка фри в этих заведениях делается из особого сорта овоща и содержит около 9 ингредиентов.

Повторить это блюдо можно дома, но чтобы лакомство было хрустящим снаружи и мягким внутри, нужно придерживаться некоторых хитростей. Чтобы картошка фри была как в МакДональдсе, её заранее замораживают, отваривают или дважды обжаривают.

Картофель фри как в МакДональдсе с помощью заморозки

В МакДональдсе блюдо готовят из замороженного картофеля - тогда оно будет мягким внутри. Однако если картошку просто заморозить, то она потемнеет. Поэтому перед заморозкой её надо замочить в специальном растворе.

Картошка - 500 г.

Растительное масло - 1 л.

Соль - 1 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Вода - 1 стакан.

Картошку помыть и почистить, нарезать длинными брусочками. Весь нарезанный картофель переложить в большую миску и засыпать солью с сахаром. Залить стаканом холодной воды и оставить картошку в растворе на 3-5 минут.

Затем откинуть картошку на дуршлаг и выложить на бумажные полотенца. Когда картофель обсохнет, выложить его в контейнер с крышкой и поставить в морозилку на 2 часа.

Масло довести до кипения, бросить в него замороженный картофель и жарить во фритюре 7 минут. Достать картофель фри из масла и сразу подавать к столу.

Картошка фри в домашних условиях с помощью варки

Если у вас нет времени морозить картошку, то её можно сварить перед жаркой. Но варят овощ не в простой воде, а в особенном растворе.

Картофель - 500 г.

Соль - 1 ст.л.

Сахар - 1 ст.л.

Уксус - 2 ст.л.

Подсолнечное масло - 1 л.

Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Добавьте в воду соль, сахар и уксус. Почистите картофель, нарежьте брусочками и положите в кипящую вожу. Варите 5 минут после закипания. Достаньте картошку и выложите на салфетку, чтобы она обсохла.

Доведите до кипения растительное масло и обжарьте картошку в масле до золотистой корочки (7-10 минут). Достаньте картошку фри из масла и выложите на салфетки. Посолите по вкусу.

Картошка фри домашняя на сковороде

Картошку фри можно приготовить без фритюрницы. Достаточно и обычной сковороды, но обжаривать её нужно будет два раза.

Картошка - 500 г.

Растительное масло - 250 г.

Нарежьте картошку брусочками и выложите в очень холодную воду на 15 минут. Достаньте картошку и вытрите лишнюю влагу. Вылейте в сковороду масло, доведите до кипения и жарьте картошку 10 минут на маленьком огне. Затем достаньте картошку и остудите до комнатной температуры. Снова доведите масло до кипения, выложите в него остывший картофель и жарьте ещё 3 минуты. Посолите по вкусу.

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