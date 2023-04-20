Ранее правительство Мексики заявило, что будет сохранять нейтралитет по поводу войны в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский выступит с обращением в конгрессе Мексики по видеосвязи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Выступление украинского президента намечено на полдень сегодняшнего дня (21:00 по Киеву), сообщили источники. По их данным, выступление Зеленского перед мексиканскими конгрессменами состоится по инициативе фракции мексиканско-украинской дружбы.

Пзиция Мексики по войне в Украине

Ранее правительство Мексики заявило, что будет сохранять нейтралитет по поводу войны в Украине. При этом некоторые сторонники поддержки Украины критиковали президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора из-за того, что он не поддерживает поставк оружия Киеву.

Видео дня

Однако Мексика проголосовала вместе с США и европейскими странами по ряду важных резолюций ООН по Украине.

Президент Германии и посол США в Мексике ранее пытались убедить мексиканские власти встать на сторону Киева, но это не привело к желаемому результату, а только вызвало серьезные разногласия между конгрессменами.

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