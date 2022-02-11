Ограничение предусматривает запрет на вещание.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против телеканала "Наш".

Об этом сообщается на сайте президента.

Ограничение предусматривает запрет на вещание, а финансовые ограничения введены на пять лет.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

Согласно этому документу, санкции вводятся против ООО "Наша Прага", ООО "Наш24", ООО "Наш 365" и кипрской компании Demosena Investments Ltd., которая непосредственно является владельцем всех этих компаний.

Ограничения включают блокировку активов, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, аннулирование лицензий.

Другим указом введены санкции против российского ООО "Витрина ТВ", которое зарегистрировано в городе Москва.

Как сообщал УНИАН, ранее Совет национальной безопасности и обороны на заседании утвердил решение о введении санкций против телеканала "Наш" Евгения Мураева. Соответствующие санкции были введены на основании представления Службы безопасности Украины.