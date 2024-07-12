Замдиректора НАБУ Углава прошел полиграф: вывод – к 'сливам' не причастен

Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава инициировал прохождение полиграфа в связи с нашумевшим делом о якобы сливом Углавой деталей дел Бюро. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Углавы, готовность подтвердить свою непричастность к утечкам он декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и общественностью как только данные об уголовном производстве стали известны публично.

"Вывод - к сливам не причастен", - прокомментировал Углава.

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Он добавил, что занимает должность первого заместителя директора антикоррупционного Бюро с 2015 года. И уже 9 лет упорно работает для развития современного и независимого Бюро и успешной антикоррупционной системы.

"Именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией, была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы", - считает чиновник.

Он напомнил, что сразу после распространения слухов о сливах самостоятельно отстранился от работы для полного и объективного расследования дела.

"Полиграф для подтверждения правдивости моих показаний и моей позиции проходил также по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о его необходимости не было услышано и учтено. Необоснованная медийная атака в отношении меня продолжается и сейчас. Учитывая это, могу сделать только один вывод - все эти действия имеют целью уничтожить мою репутацию", - говорит заместитель директора НАБУ.

Напомним, ранее политический эксперт Тарас Загородний предупредил, что инфокампания против заместителя директора НАБУ Углавы может парализовать работу Бюро.