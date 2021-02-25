Суд избрал пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
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Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сегодня пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину, которому 24 февраля СБУ объявила подозрение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Такое решение принял Печерский районный суд Киева", - сказал собеседник УНИАН.
Что известно о пропагандисте
24 февраля СБУ объявила подозрение военно-политическому "эксперту", причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ.
Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - государственная измена (статья 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (статья 161) Уголовного кодекса.
По заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, Youtube-канала) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского «Первого канала» и агентства «News Front».
"Эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.
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