По словам президента Владимира Зеленского, в Украине больше нет «крыш», прикрытия и административных возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что традиционно коррупционного «если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, оно не обеднеет» больше не будет, и каждый чиновник, министр и депутат должен запомнить: «Если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь».

Об этом он написал в Facebook, комментируя коррупционный скандал с народным депутатом от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александра Юрченко.

«Это же просто. Правда? И мы как раз об этом публично договаривались. Традиционно коррупционного «если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, оно не обеднеет» больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе высечь простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку - сядешь. Исключений из этого правила не может быть – ни для кого в нашем государстве. Здесь нет больше «крыш», прикрытия, административных возможностей», - заявил он.

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По словам президента, очень долго классическая политическая и бизнес-система в Украине строилась именно на таких циничных исключениях - чтобы «нужные люди» могли закрыть любые дела. Многих из таких «исключений» каждый украинец знает даже по фамилиям.

«Они стали политическим бомондом в стране за эти 28 лет. Если бы в 2019-м не отменили уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически амнистировав тысячи коррупционеров, сейчас в тюрьмах можно было бы организовывать большие ток-шоу - были бы очень солидные спикеры. Которые, не сомневаюсь, очень красиво рассказывали нам о том, как надо любить страну...», - подчеркнул глава государства.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

14 сентября зампредседателя фракции «Голос» Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета парламента предложил вызвать в ВР генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу якобы вымогательства взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция «Слуга народа»).

Депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции «Слуга народа».

15 сентября в парламенте Венедиктова заявила, что в настоящее время не видит оснований сообщать Юрченко о подозрении.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом.

По данным следствия, помощник народного депутата выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн гривен залога.

Сегодня, 17 сентября, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

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Автор: Константин Гончаров