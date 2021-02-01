Пользователи соцсети отреагировали по-разному, некоторые даже предположили, что политик готовится к новой должности.

Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко засняли в Верховной Раде в наряде с кожаными ремешками.

Читайте такжеТимошенко похвасталась в Раде стильным образом (фото)Новую подборку черно-белых снимков опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

«Черно-белая Юлия Владимировна», – подписал он фото.

Пользователи отреагировали по-разному, некоторые даже предположили, что политик готовится к новой должности:

«Возраст не щадит никого. Поняли бы, да не поймут, что на тот свет ни власти, ни денег не заберут»;

«Женщина-воин»;

«Молодец. Готовится к новой должности»;

«Вооружена и опасна»;

«Можно как угодно относиться к Юлии Тимошенко, как к политику, но как женщина она всегда отлично выглядела и всегда следит за своим внешним видом. Молодец!»;

«50 оттенков Леди Ю»;

«А есть фото с поясом для чулок?».

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Автор: УНИАН