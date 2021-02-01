Лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко засняли в Верховной Раде в наряде с кожаными ремешками.
Читайте такжеТимошенко похвасталась в Раде стильным образом (фото)Новую подборку черно-белых снимков опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.
«Черно-белая Юлия Владимировна», – подписал он фото.
Пользователи отреагировали по-разному, некоторые даже предположили, что политик готовится к новой должности:
«Возраст не щадит никого. Поняли бы, да не поймут, что на тот свет ни власти, ни денег не заберут»;
«Женщина-воин»;
«Молодец. Готовится к новой должности»;
«Вооружена и опасна»;
«Можно как угодно относиться к Юлии Тимошенко, как к политику, но как женщина она всегда отлично выглядела и всегда следит за своим внешним видом. Молодец!»;
«50 оттенков Леди Ю»;
«А есть фото с поясом для чулок?».
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