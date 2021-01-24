На должность мэра претендовали семь кандидатов.

Явка на выборах городского головы города Конотоп Сумской области, на 20:00 составила 30,8%.

Читайте такжеНардеп от ЕС помогал российским артистам - "крымнашистам" с въездом в Украину - "Схемы" (видео)Об этом заявила председатель Конотопской городской ТИК Оксана Езерская, сообщает "Общественное".

Отмечается, что во время местных выборов 25 октября 2020 года на участки пришли 32,5% избирателей - 19 тысяч 548 человек.

Как сообщил сотрудник отдела коммуникаций Нацполиции области Владимир Кузьменко «Общественному», сегодня в полицию обратились представители комиссии и заявили, что на одном из участков неизвестные лица выдавали себя за журналистов, вмешивались в работу комиссии и мешали работать.

Еще одно сообщение касалось нарушения тайны голосования. Когда один из избирателей после того, как проголосовал, выложил фото своего бюллетеня в соцсети.

Перевыборы в Конотопе

24 января, в Конотопе проходили перевыборы городского головы.

Их назначили из-за смерти Александра Лугового, которого избрали мэром 25 октября 2020 года, и он не успел вступить в полномочия.

На перевыборах на пост мэра претендовали семь кандидатов.

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Автор: Светлана Закелова