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В ЦИК прокомментировали возможность проведения выборов на оккупированном Донбассе

21:19, 11 мая 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ ЦИК.

"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, которые необходимы для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановление контроля над ними", - сообщил председатель ЦИК Олег Диденко.

По его словам, предшествовать процессу подготовки должен фактический возврат контроля над оккупированными территориями.

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"Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, обеспечивающих безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мероприятий для реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - говорится в ответе.

В ЦИК объясняют, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мер по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

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"Для примера, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссию необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом, связью, охраной и тому подобное", - заявили в комиссии.

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас местные выборы из-за эпидемии COVID-19 не переносятся, и надеется, что они пройдут, в том числе, и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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