В ЦИК прокомментировали возможность проведения выборов на оккупированном Донбассе

О временных рамках говорить невозможно, отмечают в комиссии.

Центральная избирательная комиссия не знает, сколько может понадобиться времени для подготовки выборов на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ ЦИК.

"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, которые необходимы для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановление контроля над ними", - сообщил председатель ЦИК Олег Диденко.

По его словам, предшествовать процессу подготовки должен фактический возврат контроля над оккупированными территориями.

Читайте такжеДо середины июля Верховная Рада объявит местные выборы - Корниенко

"Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, обеспечивающих безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мероприятий для реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - говорится в ответе.

В ЦИК объясняют, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мер по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

Читайте такжеЗеленский рассказал, что для него будет означат победу на Донбассе

"Для примера, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссию необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом, связью, охраной и тому подобное", - заявили в комиссии.

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас местные выборы из-за эпидемии COVID-19 не переносятся, и надеется, что они пройдут, в том числе, и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.